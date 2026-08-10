Ester Expósito, compagne de Kylian Mbappé, dans la bande-annonce d'« Enfrentados: Marfil »

Ester Expósito, en couple avec le footballeur français Kylian Mbappé, apparaît dans la première bande-annonce d’Enfrentados: Marfil, mise en ligne le 10 août. Ce thriller romantique sortira dans le monde entier le 9 septembre, dans plus de 240 pays et territoires.

Une adaptation du roman de Mercedes Ron

Ce long métrage adapte Marfil, premier tome de la bilogie à succès de l’autrice espagnole Mercedes Ron. L’histoire suit Marfil Cortés, fille d’un riche homme d’affaires, dont l’existence à New York bascule après un enlèvement resté inexpliqué. À sa libération, son père engage un garde du corps, Sebastián Moore, pour la protéger — une cohabitation forcée qui se transforme en attraction, jusqu’à ce que les deux personnages regagnent l’Espagne, où les menaces persistent.

Ron s’est exprimée sur le choix des acteurs lors d’une visite à la Foire internationale du livre de Buenos Aires. « Je n’imagine pas de meilleure Marfil qu’Ester, ni de meilleur Sebastián qu’Hugo », a-t-elle confié. Ron a suivi de près les révisions du scénario, contrairement à son expérience sur l’adaptation de Culpa mía, jugée décevante à la lecture avant d’être conquise par le résultat final.

Hugo Diego Garcia à ses côtés

Expósito, révélée dans Élite et vue récemment dans Venus, donne la réplique à Hugo Diego Garcia, remarqué dans La Substance, dans le rôle du garde du corps. Le reste de la distribution réunit Eric Masip (À travers ma fenêtre) en Iván, Pablo Molinero (Une affaire privée) en Alejandro, Zoe Bonafonte (El 47) en Gabriela, Lluís Homar (Les Étreintes brisées) en Logan, et Joaquín Ferreira (Club de Cuervos) en Ray.

La réalisation revient à Óscar Pedraza, connu pour les séries Patria et Vivir sin permiso. Le scénario a été écrit par Sofía Cuenca, déjà à l’origine des adaptations de Culpa tuya et Culpa nuestra. La production est assurée par Pokeepsie Films, filiale du groupe Banijay Iberia, sous la supervision exécutive d’Álex de la Iglesia et Carolina Bang.

Troisième adaptation de l’univers de Mercedes Ron

Enfrentados: Marfil marque la troisième adaptation audiovisuelle de l’œuvre de Ron produite par Amazon, après les trilogies Culpables et Dímelo bajito. Une suite, Enfrentados: Ébano, a d’ores et déjà été validée, sans attendre les résultats commerciaux du premier volet.

Sur AlloCiné, le film est répertorié sous le titre français Attirés Malgré Nous. Les romans de Ron, publiés initialement en Espagne, se sont vendus à plusieurs millions d’exemplaires à travers le monde et ont contribué à populariser le genre de la romance young adult en langue espagnole au cours de la dernière décennie.