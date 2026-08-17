Étoile d'Angélique Kidjo à Hollywood : le président Wadagni la félicite et annonce une délégation

Le président Romuald Wadagni a adressé, ce 17 août, ses félicitations à Angélique Kidjo et annoncé l’envoi d’une délégation officielle pour la cérémonie de dévoilement de son étoile sur le Hollywood Walk of Fame. La chanteuse béninoise recevra ce mardi 18 août 2026 la 2854ᵉ étoile de l’allée mythique, au 7011 Hollywood Boulevard, à 11 h 30 heure du Pacifique.

Un rendez-vous retransmis en direct

La cérémonie de la chambre de commerce de Hollywood sera diffusée en direct sur le site walkoffame.com. Kidjo, native de Cotonou, devient la première artiste africaine distinguée sur cette allée, où elle sera consacrée dans la catégorie enregistrement. Cette distinction couronne quatre décennies de carrière consacrées à la diffusion des musiques d’Afrique de l’Ouest sur les scènes internationales. C’est dans ce cadre que le chef de l’État béninois a tenu à saluer publiquement l’événement et à organiser la présence du pays sur place.

L’artiste compte cinq Grammy Awards et dix-huit albums à son actif. Le magazine Time l’a classée parmi les cent personnalités les plus influentes au monde, tandis que Forbes l’a désignée femme la plus influente d’Afrique. Le Hollywood Walk of Fame, créé en 1958, comptera ainsi sa première lauréate originaire du continent africain sept décennies après son inauguration.

Une délégation officielle dépêchée par Wadagni

Le président a mandaté deux représentants pour accompagner la chanteuse lors de l’événement : le ministre de la Culture, des Arts et du Patrimoine, Yassine Latoundji, ainsi que l’ambassadrice du Bénin aux États-Unis, Agniola Ahouanmenou. Les deux responsables assisteront Kidjo aux côtés des officiels du Walk of Fame durant la cérémonie de dévoilement.

Dans le communiqué, le gouvernement béninois a salué « une fierté nationale » et affirmé que l’artiste « porte haut l’image du Bénin sur la scène internationale depuis quarante ans ». L’exécutif a adressé, au nom du peuple béninois, ses félicitations à la chanteuse pour cette distinction.

Un engagement social au-delà de la musique

En dehors de sa carrière discographique, Kidjo a fondé Batonga, une organisation dédiée à l’éducation et à l’autonomisation des filles au Bénin et au Sénégal. Cette fondation prolonge sur le terrain associatif l’influence qu’elle exerce par ailleurs sur les scènes internationales.

L’annonce de cette étoile intervient quelques jours après la sortie de son dernier album, HOPE!!, et confirme la présence continue de l’artiste sur la scène musicale mondiale malgré une carrière déjà longue de plusieurs décennies. La cérémonie du 18 août réunira, selon les organisateurs, plusieurs personnalités du monde du spectacle et de l’industrie musicale venues saluer cette distinction.