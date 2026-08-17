Étoile d'Angélique Kidjo à Hollywood : le président Wadagni la félicite et annonce une délégation

Le président Romuald Wadagni a adressé, ce 17 août, ses félicitations à Angélique Kidjo et annoncé l’envoi d’une délégation officielle pour la cérémonie de dévoilement de son étoile sur le Hollywood Walk of Fame. La chanteuse béninoise recevra ce mardi 18 août 2026 la 2854ᵉ étoile de l’allée mythique, au 7011 Hollywood Boulevard, à 11 h 30 heure du Pacifique.
Un rendez-vous retransmis en direct
La cérémonie de la chambre de commerce de Hollywood sera diffusée en direct sur le site walkoffame.com. Kidjo, native de Cotonou, devient la première artiste africaine distinguée sur cette allée, où elle sera consacrée dans la catégorie enregistrement. Cette distinction couronne quatre décennies de carrière consacrées à la diffusion des musiques d’Afrique de l’Ouest sur les scènes internationales. C’est dans ce cadre que le chef de l’État béninois a tenu à saluer publiquement l’événement et à organiser la présence du pays sur place.
L’artiste compte cinq Grammy Awards et dix-huit albums à son actif. Le magazine Time l’a classée parmi les cent personnalités les plus influentes au monde, tandis que Forbes l’a désignée femme la plus influente d’Afrique. Le Hollywood Walk of Fame, créé en 1958, comptera ainsi sa première lauréate originaire du continent africain sept décennies après son inauguration.
Une délégation officielle dépêchée par Wadagni
Le président a mandaté deux représentants pour accompagner la chanteuse lors de l’événement : le ministre de la Culture, des Arts et du Patrimoine, Yassine Latoundji, ainsi que l’ambassadrice du Bénin aux États-Unis, Agniola Ahouanmenou. Les deux responsables assisteront Kidjo aux côtés des officiels du Walk of Fame durant la cérémonie de dévoilement.
Dans le communiqué, le gouvernement béninois a salué « une fierté nationale » et affirmé que l’artiste « porte haut l’image du Bénin sur la scène internationale depuis quarante ans ». L’exécutif a adressé, au nom du peuple béninois, ses félicitations à la chanteuse pour cette distinction.
Un engagement social au-delà de la musique
En dehors de sa carrière discographique, Kidjo a fondé Batonga, une organisation dédiée à l’éducation et à l’autonomisation des filles au Bénin et au Sénégal. Cette fondation prolonge sur le terrain associatif l’influence qu’elle exerce par ailleurs sur les scènes internationales.
L’annonce de cette étoile intervient quelques jours après la sortie de son dernier album, HOPE!!, et confirme la présence continue de l’artiste sur la scène musicale mondiale malgré une carrière déjà longue de plusieurs décennies. La cérémonie du 18 août réunira, selon les organisateurs, plusieurs personnalités du monde du spectacle et de l’industrie musicale venues saluer cette distinction.
13 réflexions au sujet de “Étoile d'Angélique Kidjo à Hollywood : le président Wadagni la félicite et annonce une délégation”
Mes félicitations, maman
Tiens..tiens..
J ai droit à une volée de bois verts..
Manifestement j ai touché..juste
C c’est votre problème..et je ne suis pas..aigri
J apprécie beaucoup d artistes..locaux..qui ont du talent..créent des œuvres de leur propre génie..dans nos régions
Les médias..nous imposent..par conditionnement..des impo steurs..comme stars..
Oui..kidjo..est une star médiatique..parce qu’elle sait comment ça marche dans ces milieux
Celui..qui n est pas d accord peut se pendre..je m en fou
»Manifestement j ai touché..juste »
Tu n’as pas touché juste c o n n a r d.
Tu n’as rien touché.
Les mamans PETROU de ta région peuvent aussi s’y essayer et on verra.
KIDJO n’a pas été prise sur sa bobine, mais sur on travail acharné, acharné, d’une petite fille des Vons de Cotonou partie de rien.
Elle donne l’exemple, elle trace le chemin, sans génie peut être.
Le travail paie toujours.
C’est une vraie leçon de l’histoire.
Encore BRAVO à elle.
Quant aux sépara tistes , régiona listes d’une époque révolue,, qu’ils passent leur chemin de H A I N E recuite.
prenez de la camomille..Ça va vous calmer..
J ai mis à nu..cette grosse impo sture médi atique qui dure depuis des années
Je vous défie..de nous présenter une seule œuvre arti stique de cette da me..dis je..ce qu elle a créé par son talent personnel
Bande..de marginaux mentaux..que vous êtes
Toi m i c r o b e , continue de délirer.
kidjo aura sa place sur un boulevard pour l’éternité aux USA.
Les Américains qui l’ont choisie se foutent pas mal d’un loser comme toi.
Et toi, où en es tu ?
Toute ta vie, tu as baisé des va ches ma la des.
Vieux dégénéré va!
Aziz vieux provocateur, toujours entrain de regarder son petit nombril de petit m i n a ble.
Tu penses ainsi te faire remarque par des c r é t ins come toi.
Ni queur v a c h e s fo l l es . Tu peux cre ver dans ta FANGE de H A I N E;
FU CK
De la communication..de l auto promotions via les médias..qui sont capables de conditionner..mentalement des gens..
Une star en mani pulation média tique certainement..mais une artiste qui a du talent personnel..je dis non..
Elle a toujours interprète.les œuvres d autres personnes..où remixer..nos chansons traditionnelles..
Du plag iat..et rien que du v ol
Angélique Kidjo!
quel chemin parcouru!
beaucoup, beaucoup de travail.
Quel Fabuleux Destin!
Mille bravos Madame!
Bof…
Prétent ieuse..ambiti euse..narci ssique..un goût immodéré de paraître..quitte à inventer des hist oires bidons..pour se prévaloir de résist ance au régime du prpb..alors que personne ne l’a calculait même pas..puisque inconnue
Une grande mytho
Vous êtes juste un aigri , ça se voit dans vos messages, incapable d’apprécier positivement quand c’est bon! C’est quoi ce monde là de seulement critiquer pour critiquer, une grande star béninoise comme elle et vous la dénigrer comme ça.
AZIZ
»Une grande mytho »
Oui: c’est une mytho qui a bien réussi dans sa vie. Pas comme toi qui a + 60 ans est toujours entrain de galérer.
C r e v a r d! S a l e région aliste a b r u t i
Une bonne initiative de notre « Génie » le président de ne pas laisser seule Angélique Kidjo durant cette cérémonie à Hollywood.
Dame Angélique Kidjo:
Félicitations.
👍 Félicitations à elle.
imagined un Sagbohan maîtrisant l’anglais, il serait aussi bien reconnu à l’international, comme sur le plan local. Mais il ne démérite pas non plus. Pas moins Nel Oliver, Gnnonas Pedro etc.