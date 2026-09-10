Bénin : une femme agressée pendant une activité Oro, plusieurs interpellations à Zè

Une femme a été agressée dans la nuit du 3 au 4 septembre 2026 à Awokpa, dans la commune de Zè, alors que se déroulaient des activités liées au culte Oro. Plusieurs personnes ont été interpellées par les forces de sécurité dans le cadre de l’enquête ouverte après les faits.

Selon les informations rapportées, la victime aurait été soupçonnée par des participants d’être une « espionne nocturne ». Elle aurait ensuite été prise à partie par plusieurs individus. Les circonstances précises de l’agression et le nombre exact de personnes impliquées doivent encore être établis par les enquêteurs.

Plusieurs personnes interpellées

L’intervention des forces de sécurité a suivi le signalement de l’incident. Les éléments du commissariat de Zè ont engagé des investigations pour reconstituer le déroulement des faits et déterminer les responsabilités.

Plusieurs suspects ont été interpellés et placés en garde à vue, selon les informations disponibles. Leur rôle précis dans l’agression présumée reste à établir. À ce stade, aucune décision judiciaire ne permet de retenir leur culpabilité.

La victime aurait été conduite dans un centre de santé après l’agression afin d’y recevoir des soins. Les informations disponibles ne permettent pas de préciser la nature exacte de ses blessures ni la durée de sa prise en charge médicale.

L’Institut national de la femme aurait également été saisi pour accompagner la victime. Cette intervention devra permettre, selon les éléments rapportés, de prendre en compte sa situation dans le cadre du suivi de l’affaire.

Une enquête pour établir les responsabilités

Les investigations doivent permettre de déterminer ce qui s’est réellement passé durant la nuit concernée et dans quelles circonstances la femme a été prise à partie.

L’appellation d’« espionne nocturne », utilisée pour désigner la victime, relève à ce stade des informations rapportées sur les circonstances de l’incident. Elle ne constitue pas une qualification établie par une autorité judiciaire.

Les personnes interpellées restent présumées innocentes jusqu’à une éventuelle décision de justice. Une fois les auditions et autres actes d’enquête réalisés, le parquet pourra décider des suites à donner au dossier.

Le cadre juridique des pratiques cultuelles

Cette affaire intervient dans un environnement où la liberté de religion et de culte est protégée par la Constitution béninoise. Cette liberté s’exerce toutefois dans le respect des droits et libertés des autres citoyens.

La jurisprudence constitutionnelle béninoise comporte déjà des décisions relatives à des conflits impliquant des pratiques du culte Oro. Dans une décision de 2008 concernant des violences et tensions à Sakété, la Cour constitutionnelle avait rappelé qu’aucune communauté religieuse ne pouvait imposer ses croyances ou pratiques à une autre.

Une étude universitaire consacrée à l’empathie dans le contexte béninois recense également plusieurs décisions anciennes de la Cour constitutionnelle concernant des incidents associés à des manifestations du culte Oro, dont des affaires remontant à 2000 et 2008. Dans le dossier d’Awokpa, l’enquête devra désormais établir les faits, identifier les responsabilités individuelles et déterminer les éventuelles suites judiciaires.