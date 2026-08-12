Disparu depuis 10 ans, un homme a été retrouvé grâce à une vidéo virale aux USA (vidéo)

Un ressortissant nigérian introuvable depuis une décennie a pu renouer avec les siens après avoir été aperçu et filmé en train d’errer dans les rues de Dallas, au Texas. Cette scène, captée le dimanche 9 août, a permis de relancer en quelques heures, des recherches jusque-là restées sans succès pendant dix ans.

Une rencontre fortuite dans la rue

Une Nigériane vivant aux États-Unis est tombée sur cet homme, du nom de Phillip Elobuike, chargé de plusieurs sacs contenant ses effets personnels. Préoccupée par son état, elle a pris le temps de discuter avec lui. Il a alors expliqué être natif de l’État d’Enugu, dans le sud-est du Nigeria, et est parvenu à donner le nom de sa mère, Evelyn Elobuike, ainsi que celui de sa sœur, Josephine Elobuike.

Face à ce témoignage, la passante a filmé leur échange et diffusé la séquence sur internet, demandant aux internautes de l’aider à localiser les proches de cet homme. La vidéo s’est rapidement propagée sur les réseaux sociaux, notamment auprès de membres de la diaspora nigériane aux États-Unis.

Une identification en quelques heures

La publication a fini par atteindre un groupe WhatsApp auquel appartenait l’oncle d’Elobuike, qui a reconnu son neveu disparu. Grâce à ce relais, l’oncle et la sœur de l’homme ont pu joindre la femme à l’origine de la vidéo en l’espace de quelques heures seulement. Ils ont confirmé n’avoir eu aucune nouvelle de lui depuis dix années.

Une fois le lien renoué, la femme à l’origine de la vidéo a exprimé sa reconnaissance envers l’ensemble des personnes ayant contribué à cette recherche improvisée sur les réseaux sociaux. Elle a salué la mobilisation collective qui a permis, selon elle, de retrouver la famille d’Elobuike en un temps record après une décennie de silence. Les circonstances précises ayant conduit Elobuike à se retrouver seul, sans contact avec sa famille pendant dix ans, dans les rues de Dallas, n’ont pas été détaillées publiquement. Aucune information n’a par ailleurs été communiquée sur son état de santé actuel.