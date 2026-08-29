Gaani 2026 : 155 armes saisies et un réseau de vol de motos démantelé à Nikki

La Police républicaine a saisi 155 armes à feu et armes blanches et démantelé un réseau présumé de vol de motocyclettes pendant la Gaani 2026 à Nikki. Ce double bilan sécuritaire a été dressé au terme des trois jours de célébrations, du 25 au 27 août.

Un dispositif renforcé pendant trois jours de festivités

La Gaani s’est déroulée du 25 au 27 août dans la cité impériale, avec une implication inédite de l’État béninois pour cette édition dite « zéro ». Les tambours sacrés ont ouvert les cérémonies le 25 août, avant le parcours rituel du Sinaboko le lendemain et les rites de clôture le 27. Durant ces trois jours, les policiers ont quadrillé les axes routiers, les intersections et les périphéries de la ville. Le Palais royal, les sites hôteliers et les lieux de rassemblement ont fait l’objet d’une surveillance particulière. Le commandant central des unités territoriales, Gaudens Segbo, a jugé la mobilisation de la Police républicaine satisfaisante.

Un réseau de vol de motos démantelé

Au-delà des armes, des interpellations ont eu lieu dans trois affaires de vols de téléphones portables ainsi que dans deux dossiers de motocyclettes dérobées. Une bande soupçonnée de sévir spécifiquement autour des sites de festivités, en s’attaquant aux deux-roues, a été neutralisée. Trois individus ont été arrêtés à cette occasion, porteurs d’une clé passe-partout saisie par les enquêteurs.

Le nombre d’incidents routiers enregistrés sur l’ensemble des festivités s’élève à six, sans qu’aucune atteinte à l’ordre public n’ait été rapportée par la hiérarchie policière. La restitution des résultats a rassemblé, tour à tour, les cellules en charge du bouclage, du stationnement, de la police judiciaire et de la sécurité du parcours impérial, aux côtés des renforts mobilisés pour l’événement.

Une fête placée sous contrôle étatique renforcé

Cette édition 2026 marquait un tournant dans l’organisation de la Gaani, désormais pilotée par les mêmes structures que les Vodun Days, dont l’Agence béninoise pour le développement du tourisme. Le président Romuald Wadagni, présent à Nikki, a été élevé au rang de prince Wassangari par la Cour impériale sous le titre de « Sounon Torou Touko Sari ». Plus de mille cavaliers avaient été mobilisés pour la grande cavalcade du 26 août, moment central des réjouissances. La construction récente d’une nouvelle arène culturelle et la réfection du circuit rituel, achevées en amont de cette édition, avaient déjà annoncé la volonté des autorités de sécuriser davantage l’affluence attendue autour des cérémonies.

Le bilan sécuritaire présenté par la Police républicaine intervient ainsi comme un indicateur du niveau de fréquentation atteint cette année, dans un cadre de reprise en main de l’organisation par l’État et d’ambition affichée de faire de Nikki un rendez-vous touristique majeur du Nord-Bénin.