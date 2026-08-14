Niger : libération de Kevin Rideout, le pilote américain désormais en route vers les USA

Kevin Rideout a retrouvé la liberté après neuf mois de captivité au Niger, où il avait été enlevé par des individus non identifiés. Le pilote missionnaire américain se trouve désormais sous la garde de responsables des États-Unis et fait route vers son pays natal, a confirmé vendredi 14 août son organisation au journal New York Times.

Une remise en liberté confirmée par SIM

L’organisation évangélique Serving In Mission (SIM), pour laquelle travaillait le pilote, a annoncé vendredi que son collaborateur avait été remis à des officiels américains. Son directeur international, Phil Bauman, a déclaré à CNN être « reconnaissant de confirmer » la libération de celui qu’il a qualifié de « bon ami et frère en Christ ». Selon ce communiqué, Kevin Rideout retrouvera prochainement les siens.

Le New York Times, qui a révélé l’information en premier, cite un responsable américain anonyme selon lequel des images de preuve de vie confirment le bon état de santé du pilote. Un communiqué transmis au quotidien américain précise que l’homme se trouve « en bonne santé » sous supervision des autorités américaines.

Des circonstances encore inconnues

Deux sources gouvernementales, s’exprimant sous anonymat auprès du New York Times, n’ont pas été en mesure de préciser ni le lieu ni les modalités exactes de la libération. L’identité du groupe qui détenait encore Kevin Rideout au moment de sa remise en liberté reste également incertaine : l’un des responsables a évoqué la possibilité d’un transfert récent vers un autre lieu de détention, ce qui compliquerait l’identification de ses derniers ravisseurs. Aucune autorité, américaine ou nigérienne, n’a pour l’heure détaillé les négociations ou l’opération ayant conduit à sa libération.

Un enlèvement en plein Niamey

L’affaire remonte à la nuit du 21 au 22 octobre 2025. Kevin Rideout, alors âgé de 48 ans, avait été enlevé à son domicile du quartier Château 1, à Niamey, un secteur résidentiel situé à quelques centaines de mètres du palais présidentiel nigérien. Trois hommes armés l’avaient capturé avant de l’emmener vers la région de Tillabéri, zone où opèrent des groupes armés liés à l’État islamique et à al-Qaïda. Aucune revendication ni demande de rançon n’avait alors été formulée, laissant les enquêteurs dans l’incertitude pendant des mois.

Pilote civil, Kevin Rideout assurait depuis près de vingt ans des missions aériennes humanitaires pour SIM à travers l’Afrique de l’Ouest. Sa disparition avait suscité une importante mobilisation au sein des communautés évangéliques américaines, plusieurs figures religieuses appelant publiquement à prier pour son retour.

Le dossier reste désormais entre les mains du FBI, chargé du débriefing du pilote une fois arrivé aux États-Unis. Le Département d’État américain n’a pas encore communiqué officiellement sur les conditions de sa libération, tandis que la Maison Blanche n’a pas non plus réagi publiquement à ce stade.