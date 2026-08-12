Real Madrid : combien va gagner Yan Diomandé chaque mois avec son nouveau contrat ?

Yan Diomandé touchera un salaire brut de 9 millions d’euros par an au Real Madrid. Rapporté au mois, ce montant représente environ 750 000 euros, selon des estimations basées sur des sources espagnoles.

Un contrat étalé jusqu’en 2033

L’attaquant ivoirien de 19 ans a paraphé un engagement de sept saisons avec le club madrilène, jusqu’au 30 juin 2033. Sur cette base annuelle de 9 millions d’euros, le salaire représenterait environ 173 000 euros par semaine et près de 24 700 euros chaque jour, primes de performance non comprises. Le joueur bénéficierait aussi de bonus liés aux résultats collectifs, susceptibles de faire grimper la rémunération globale.

Un transfert record pour le club madrilène

L’opération financière derrière ce salaire dépasse déjà les standards habituels du mercato. Madrid a accepté de verser 125 millions d’euros garantis au RB Leipzig, auxquels s’ajoutent jusqu’à 15 millions d’euros de bonus. Le montant fixe fait de ce dossier la dépense la plus élevée jamais engagée par le club dans un transfert. Les négociations ont abouti fin juillet, après que le Paris Saint-Germain eut, un temps, pris de l’avance dans les discussions avec le joueur.

Un parcours marqué par plusieurs obstacles

Le joueur a débuté le football à Abidjan avant de rejoindre une académie aux États-Unis. Sa carrière a ensuite traversé une période de près de deux ans sans compétition officielle, ponctuée de difficultés administratives liées à son statut. Il a relancé sa progression en Espagne, au Leganés, avant de rejoindre l’Allemagne et le RB Leipzig. Cette saison lui a valu une distinction individuelle : il a été désigné meilleur jeune joueur de Bundesliga pour l’exercice 2025-2026. Ses performances ont attiré l’attention de plusieurs clubs européens, dont Liverpool et Manchester City.

Une valorisation multipliée en un an

Le montant de son transfert vers Madrid contraste avec celui de son arrivée à Leipzig. Le club allemand l’avait recruté pour 20 millions d’euros à l’été 2025, en provenance du Leganés, soit une valorisation multipliée par plus de six en une saison. Diomandé s’était également distingué lors du Mondial 2026 avec la sélection de la Côte d’Ivoire, qui avait atteint les huitièmes de finale.

Aucune confirmation officielle du montant exact du salaire n’a été communiquée par le club madrilène à ce stade. Les chiffres avancés reposent sur des premiers rapports parus dans la presse espagnole, relayés depuis par plusieurs comptes spécialisés dans les contrats du football professionnel. Le club n’a pas détaillé publiquement la répartition entre salaire fixe et bonus liés aux performances individuelles et collectives.