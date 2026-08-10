GPS : la Russie soupçonnée de multiplier les brouillages au Danemark

L’île danoise de Bornholm a battu un record de perturbations GPS en 2026. Trente cas de brouillage et de spoofage y ont déjà été relevés depuis janvier, un total supérieur à celui des deux années précédentes réunies, selon des données de la radiodiffusion publique danoise DR.

En 2025, la station de mesure installée sur l’île n’avait recensé que 16 incidents sur douze mois. Un an plus tôt, en 2024, ce chiffre plafonnait à 11. Les appareils sur place repèrent une anomalie ou une falsification du signal satellite, mais ne permettent pas d’en tracer la provenance. Les chercheurs danois relient néanmoins cette progression à une tendance plus large constatée dans toute la mer Baltique depuis le début de l’invasion de l’Ukraine par la Russie, en février 2022.

Une explication technique est avancée par le chercheur en navigation satellitaire Søren Reime Larsen : les systèmes militaires, drones et missiles compris, reposent largement sur le GPS, ce qui rendrait « assez logique » que des acteurs cherchent à brouiller ces signaux à des fins défensives, selon ses propos rapportés par le média European Pravda.

Un capitaine témoigne d’une dégradation récente

Sur le terrain, les effets sont perceptibles pour les professionnels du transport maritime. Jens Nielsen, capitaine et armateur d’un cargo circulant en mer Baltique, observe des perturbations depuis le début du conflit ukrainien, mais constate une aggravation de la situation ces derniers mois.

Ces difficultés dépassent les frontières du Danemark. La Suède avait déjà signalé en 2025 une forte progression des interférences GPS sur la même zone maritime, avec des répercussions sur l’aviation civile. En janvier 2026, treize pays côtiers européens ainsi que l’Islande avaient conjointement alerté sur la montée des perturbations GNSS, jugées menaçantes pour la sécurité du trafic maritime et le commerce international.

Le Danemark pointe aussi la marine russe

Au-delà des brouillages GPS, le service de renseignement militaire danois (FE) accuse des navires de guerre russes d’avoir mené des manœuvres jugées agressives dans les détroits danois, ces passages maritimes reliant la mer Baltique à la mer du Nord. Selon le chef du renseignement Thomas Ahrenkiel, il serait « hautement probable » que ces bâtiments aient provoqué au moins une perturbation GPS sur le territoire danois. Ces manœuvres s’accompagneraient de poursuites radar et de pointages d’armes vers des navires et des hélicoptères danois.

Moscou rejette ces accusations. Le président russe Vladimir Poutine les a qualifiées d’infondées, ironisant sur le fait qu’il ne renverrait plus de drones survoler le territoire danois.

Le premier signalement documenté d’un brouillage GPS attribué à la Russie en Europe du Nord remonte à l’exercice de l’OTAN Trident Juncture, en novembre 2018 en Norvège — soit près de huit ans avant les niveaux actuellement observés près de Bornholm.

La navigation dans la région reste possible malgré la hausse des incidents. Les navires disposent d’alternatives classiques — radar, cartes papier, repérage visuel — et les avions commerciaux s’appuient sur des systèmes de navigation inertielle en cas de perte du signal satellite.