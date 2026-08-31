Grand Canyon : le corps d'un randonneur de 46 ans retrouvé après une crue éclair, 15 disparus introuvables

Le service des parcs nationaux américains a annoncé dimanche soir la découverte du corps d’un homme de 46 ans près de Crystal Rapids, le long du fleuve Colorado, au fond du Grand Canyon. Cette découverte intervient au lendemain d’une crue éclair survenue samedi vers 14h30 dans le secteur du Bright Angel Canyon. Son identité n’a pas été communiquée et des agents du bureau du coroner de l’Arizona se trouvaient sur place.

Une quinzaine de personnes toujours non localisées

Le bilan humain reste incertain trois jours après l’événement. Environ quinze personnes demeurent injoignables ou portées disparues, selon le dernier point communiqué par le parc. Le NPS a lancé un appel à témoins auprès de quiconque disposerait d’informations sur des randonneurs ou campeurs présents samedi dans le corridor de Bright Angel Creek, en indiquant une ligne dédiée (888-653-0009) ainsi qu’une adresse électronique pour transmettre tout élément utile — nom, dernière position connue, itinéraire prévu, taille du groupe, description des vêtements ou du sac.

Le phénomène a frappé un secteur particulièrement fréquenté du parc, entre le sentier North Kaibab et le campement historique de Phantom Ranch. Un déluge concentré sur quelques heures a transformé le lit du ruisseau en torrent de boue, charriant rochers et débris jusque dans le Colorado. Le lit du cours d’eau se serait élargi et un nouveau rapide se serait formé, tant la puissance du flux aurait remodelé le terrain, selon les constats des autorités locales.

Un randonneur, Parth Desai, médecin de profession, a témoigné auprès de l’agence Associated Press avoir vu la crue monter en quelques minutes, avec des cascades surgissant « de nulle part » et des glissements de terrain se déclenchant autour de son groupe. Un collègue aurait crié « Up, up, up, up! » à l’approche d’un mur de débris haut d’environ 1,20 mètre ; le groupe s’est réfugié dans un massif de cactus avant d’être hélitreuillé le soir même.

Infrastructures détruites et parc à sec

Les dégâts matériels sont considérables. Presque toutes les passerelles piétonnes enjambant le Bright Angel Creek ont été emportées, coupant l’accès entre les deux rives pour les randonneurs. L’unique canalisation d’eau alimentant le fond du canyon a également été endommagée, un coup dur pour les efforts de modernisation engagés ces dernières années afin de desservir les quelque 6 millions de visiteurs annuels du parc.

Les hébergements de Phantom Ranch, habituellement complets plusieurs mois à l’avance, ont fermé leurs portes. Le NPS a indiqué que l’exploitant du site informerait directement les clients ayant une réservation sur l’état de leur séjour. Au total, 62 personnes ont été évacuées par hélicoptère depuis Phantom Ranch et la partie basse du sentier North Kaibab, avec l’appui du département de la Sécurité publique de l’Arizona.

Le parc reste ouvert aux visites à la journée. De nouveaux orages et précipitations restaient possibles lundi selon les prévisions relayées par le NPS, un facteur susceptible de provoquer de nouvelles crues soudaines, des coulées de débris ou des chutes de pierres dans les jours à venir. Le Grand Canyon National Park a accueilli 4 430 653 visites récréatives en 2025, ce qui en fait le quatrième parc national le plus fréquenté des États-Unis.