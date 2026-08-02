Iran : Ryad prône la désescalade, Abou Dhabi pousse Trump à frapper plus fort

L’Arabie saoudite et les Émirats arabes unis défendent des approches opposées face à l’Iran, révèle le Wall Street Journal. Abou Dhabi réclame une intervention militaire américaine plus dure, quand Ryad mise sur le dialogue pour calmer les tensions régionales.

Un désaccord tactique entre alliés du Golfe

Selon des responsables régionaux cités par le quotidien économique américain, les dirigeants émiratis pressent depuis plusieurs jours Donald Trump de durcir le ton face à Téhéran. Leur raisonnement : les Gardiens de la révolution ne renonceraient à leurs ambitions qu’en cas de pression militaire renforcée — un scénario qui engloberait la surveillance du détroit d’Ormuz et le recours possible à des troupes au sol.

L’Arabie saoudite campe sur une ligne inverse depuis le début du conflit. Le royaume s’était d’abord opposé à un plan militaire américain destiné à forcer la réouverture du détroit d’Ormuz, provoquant un accrochage passager avec Washington, avant de rejoindre l’initiative quelques jours plus tard.

Une inquiétude commune malgré la divergence

Les deux capitales partageraient néanmoins un même agacement envers le flou stratégique de l’administration américaine. Les pays du Golfe redouteraient que l’enlisement du conflit ne les rende plus vulnérables aux ripostes iraniennes, en particulier sur leurs sites énergétiques déjà pris pour cible.

Des alliés régionaux auraient sollicité auprès de Washington des intercepteurs antiaériens supplémentaires, réclamant en parallèle un engagement clair de Washington à maintenir sa protection militaire en cas de prolongation du bras de fer. Trump avait d’abord programmé de nouvelles frappes contre des positions iraniennes, avant de les repousser après des avancées diplomatiques autour d’un cadre visant à rouvrir le détroit d’Ormuz.

Des liens de défense anciens mis à l’épreuve

Les accords de sécurité entre Washington et les monarchies du Golfe datent de plusieurs décennies : en échange de l’accueil de bases militaires américaines sur leur sol, ces États bénéficiaient d’une protection face aux menaces régionales. Les Émirats arabes unis avaient franchi une étape supplémentaire en 2020 en signant les accords d’Abraham, resserrant leurs liens avec Israël — un rapprochement qui éclaire aujourd’hui leur posture plus offensive envers l’Iran.

D’après des responsables israéliens cités dans l’enquête, Trump privilégierait actuellement une issue négociée plutôt qu’un basculement vers une guerre totale, dont le coût économique et sécuritaire pèserait lourdement sur toute la région. L’opinion publique américaine se montrerait par ailleurs de moins en moins favorable à ce conflit, une donnée sensible pour les républicains à l’approche des élections de mi-mandat de novembre.