Mariage de Cristiano Ronaldo : sa sœur dément toute date fixée

Aucune date de mariage n’a été fixée entre Cristiano Ronaldo et Georgina Rodríguez. C’est ce qu’a affirmé Katia Aveiro, sœur du footballeur, dans une interview au magazine portugais TV7 Dias, contredisant les rumeurs d’une cérémonie imminente.

Une prise de parole qui casse la mécanique des rumeurs

Depuis plusieurs jours, la presse sportive multipliait les révélations contradictoires : une cathédrale réservée à Madère, un domaine pressenti à Sintra, un hôtel de luxe cité pour la réception. Katia Aveiro a tranché en quelques mots, lors du lancement d’une collection de sa marque : « aucune date n’est fixée« , précisant qu’elle ne porterait « pas de robe de mariée cette année, ni pour elle ni pour lui ». La piste de Sintra s’était déjà effondrée d’elle-même : le domaine évoqué restait ouvert au public le week-end concerné, ce qui rendait improbable toute cérémonie privée à cet endroit.

Des fiançailles vieilles d’un an, un mariage toujours en suspens

Le couple s’est fiancé le 12 août 2025, un an presque jour pour jour avant les rumeurs actuelles. Georgina Rodríguez avait alors partagé sur Instagram une image de sa bague, avec ces mots : « oui, je le veux, dans cette vie et dans toutes mes vies ». Des joailliers ont estimé le diamant taille ovale entre 2 et 5 millions de dollars.

Interrogé par le journaliste britannique Piers Morgan avant le Mondial 2026, Cristiano Ronaldo avait laissé entendre qu’il comptait se marier une fois la compétition terminée. Le Portugal a été sorti en huitièmes de finale par l’Espagne, qui a ensuite remporté le tournoi.

Un premier report attribué à l’élimination du Portugal

Mi-juillet, plusieurs titres asiatiques, dont VnExpress International, rapportaient qu’un premier ajournement du mariage aurait suivi cette défaite. Une source citée par la page Football & Witball avançait que le joueur ne souhaitait pas célébrer son union à une date qui aurait pu passer pour l’hommage au sacre d’une autre sélection. Ni le joueur ni sa compagne n’avaient réagi à ces propos à l’époque, et le couple n’a toujours pas confirmé la moindre nouvelle échéance depuis.

Âgé de 41 ans, l’attaquant disputait à cette occasion son sixième Mondial, un record partagé avec très peu de joueurs dans l’histoire du football masculin. Il avait annoncé en amont que ce tournoi marquerait ses adieux à la Coupe du monde sous le maillot portugais.

Le couple, ensemble depuis 2016, élève cinq enfants, dont des jumeaux nés par gestation pour autrui en 2017. Sous contrat avec Al-Nassr jusqu’en 2027, Ronaldo doit reprendre l’entraînement avant la rentrée du club saoudien, prévue le 13 septembre — un calendrier resserré qui laisse, selon plusieurs observateurs portugais, peu de place à l’organisation d’une cérémonie internationale dans l’immédiat.