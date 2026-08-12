Poutine promet de répondre en nature, partout dans le monde, à la saisie de navires russes

Deux navires russes ont été arraisonnés ces dernières semaines par la Suède et la France, dans le cadre de la surveillance renforcée de la « flotte fantôme » pétrolière de Moscou. En réaction, Vladimir Poutine a averti mercredi 12 août que toute nouvelle saisie de bâtiment russe entraînerait une riposte équivalente, où que ce soit dans le monde.

Une menace formulée depuis le Pacifique

Le président russe s’exprimait à bord du croiseur lance-missiles Varyag, au large de l’île de Sakhaline, lors de la phase finale d’exercices navals de la flotte du Pacifique. Il a accusé plusieurs pays occidentaux de violer le droit maritime international en cherchant à restreindre la circulation des navires marchands russes, évoquant des cas où des cargaisons saisies auraient été revendues. Ces pratiques relèveraient, selon lui, d’« actes de piraterie et de banditisme ».

« Si cela se confirme, notre riposte sera à la mesure », a-t-il déclaré, précisant que la réponse russe ne se limiterait pas aux eaux où une saisie aurait eu lieu, mais pourrait viser des navires occidentaux n’importe où, y compris dans l’océan Pacifique.

Le dossier de la « flotte fantôme »

Les bâtiments russes concernés par les arraisonnements appartiendraient à un réseau de pétroliers désigné sous le nom de « flotte fantôme », soupçonné de contourner les sanctions occidentales visant les exportations pétrolières russes depuis l’invasion de l’Ukraine en 2022. Ces navires opèrent généralement sous pavillons étrangers, sans assurance occidentale reconnue, ce qui complique leur identification et leur contrôle par les autorités maritimes européennes.

Tensions régionales en Asie-Pacifique

Poutine a également dénoncé une présence croissante de l’OTAN dans la région Asie-Pacifique, citant des projets de déploiement de nouvelles armes qu’il considère comme une menace pour la sécurité russe. Il a évoqué des tensions similaires dans l’Arctique voisin.

Le président russe a critiqué le Japon, accusé d’avoir imposé des sanctions contre la Russie sans tenir compte des causes du conflit ukrainien. Il a affirmé dans le même temps que Moscou ne représentait aucune menace pour Tokyo et ne formulait aucune revendication territoriale à son égard, tout en estimant infondées les prétentions japonaises sur les îles Kouriles, un archipel disputé entre les deux pays depuis 1945.

Des manœuvres d’ampleur dans le Pacifique Nord

Les exercices militaires mobilisent plusieurs unités de la flotte du Pacifique, déployées dans un secteur s’étendant de la mer d’Okhotsk jusqu’au large des côtes russes. Poutine a salué le comportement des marines engagés dans l’opération militaire menée en Ukraine, qu’il a qualifiés de professionnels aptes à remplir toute mission confiée.

Fondée en 1731, la flotte du Pacifique est l’une des quatre flottes principales de la marine russe, avec pour port d’attache Vladivostok. Aucune saisie de navire occidental par la Russie n’a pour l’heure été confirmée.