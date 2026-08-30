« Lake America » : la vidéo IA d'oies armées de Trump qui fait réagir

Donald Trump a publié le 29 août 2026 sur Truth Social une vidéo générée par intelligence artificielle montrant des bernaches du Canada affublées de sa coiffure blonde, armées de fusils automatiques. Le clip de 34 secondes intervient trois jours après la signature d’un décret présidentiel renommant le lac Ontario en « Lake America ».

Une exécutive order à l’origine de la polémique

Ce décret ordonne aux agences fédérales d’adopter la nouvelle appellation dans tous les documents officiels. Il charge également le département de l’Intérieur de modifier le nom dans le système géographique national sous 30 jours. En réaction, le premier ministre de l’Ontario, Doug Ford, a fait poser un panneau de grande taille sur la rive du lac. Il a affirmé sur les réseaux sociaux que l’étendue d’eau resterait « le lac Ontario pour les Canadiens et pour le reste du monde, maintenant et pour toujours ».

Dans la vidéo diffusée par le président américain, les palmipèdes défilent au son du thème musical de la série télévisée Hawaii Five-O, devant un décor urbain évoquant Toronto. Les oiseaux, dotés de bras musclés, finissent par tirer en l’air alors que des feux d’artifice éclatent à l’arrière-plan. Trump a repartagé le montage avec la légende de son auteur original, un compte du réseau social X, en y ajoutant un drapeau américain en emoji.

Des tensions commerciales en toile de fond

Cette publication survient après l’échec des négociations commerciales entre Washington et Ottawa la semaine précédente. Les États-Unis ont depuis imposé des droits de douane de 50 % sur environ 20 milliards de dollars de produits canadiens. Une élue républicaine de l’Oklahoma, Stephanie Bice, a publiquement exprimé son malaise face à la stratégie de communication de la Maison Blanche. Elle a estimé que « renommer le lac Ontario ne nous aide pas » dans le cadre du différend commercial.

Le journaliste américain Brian Krassenstein a qualifié la publication de confirmation de l’état psychologique dégradé du président, une réaction largement relayée en ligne et reprise en France par la journaliste Laurence Haim. D’autres commentateurs ont salué l’humour de la séquence, la jugeant représentative du style de communication assumé du milliardaire new-yorkais depuis son retour à la Maison Blanche en janvier 2025.

Un précédent avec le hockey canadien

Ce n’est pas la première fois que l’entourage présidentiel diffuse des vidéos générées par intelligence artificielle visant le Canada. En février 2026, la conseillère média de la Maison Blanche Kari Lake avait partagé un clip montrant un Donald Trump virtuel marquant le but victorieux lors d’un match de hockey face à l’équipe canadienne aux Jeux olympiques d’hiver. Cette publication survenait quelques mois après la victoire du Canada en finale du 4 Nations Face-Off en février 2025. Le litige autour du lac Ontario, cinquième plus grand lac d’Amérique du Nord par sa superficie, s’ajoute à une série d’épisodes tendus entre les deux pays depuis le début de l’année.