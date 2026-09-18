Groenland : Trump verrouille l'accès militaire et écarte la Chine et la Russie

Aucune base militaire chinoise ou russe ne pourra désormais s’installer au Groenland sans l’accord écrit de Washington. Donald Trump l’a annoncé le 18 septembre sur son réseau Truth Social, présentant un accord conclu avec le Danemark et le Groenland.

Un contrôle sécuritaire sans limite de temps

Le président américain affirme que l’accord donne aux États-Unis un contrôle permanent sur la sécurité et l’ensemble des besoins de l’île, sans coût pour Washington. Selon lui, ce texte n’a pas de date d’expiration : les États-Unis conserveront pour toujours la pleine capacité d’agir au Groenland pour en assurer la sécurité, a-t-il écrit. D’après un responsable américain cité par Fox News, l’accord accorderait aussi des droits permanents de base et de survol, avec la possibilité de construire de nouvelles installations militaires selon les besoins. Trump précise vouloir associer les habitants de l’île aux futurs projets de développement.

La clause visant la Chine et la Russie

Selon ce même responsable américain, cité par Fox News et repris par Just the News, l’accord interdirait à la Chine, à la Russie et à tout autre pays non membre de l’OTAN d’établir une base militaire ou de maintenir des troupes au Groenland. Cette clause n’a pas été confirmée dans ces termes par Copenhague, Nuuk ni par les principales agences de presse internationales. Washington justifie depuis plusieurs mois son intérêt pour l’île par la crainte que Pékin ou Moscou n’y gagnent en influence, en citant les ressources minérales du territoire. Le Danemark a annoncé début 2026 vouloir renforcer sa présence militaire dans l’Arctique et l’Atlantique Nord, présentant cette décision comme une réponse aux ambitions chinoises et russes dans la région.

Cette annonce marque une inflexion après des mois de tensions. Le président américain avait exigé début 2026 la propriété pure et simple du territoire, provoquant la colère de Copenhague et de plusieurs alliés de l’OTAN. En janvier, le ministre danois des Affaires étrangères, Lars Løkke Rasmussen, dénonçait encore un désaccord fondamental avec Washington, insistant sur le respect des lignes rouges de la souveraineté danoise. Des sources américaines et parlementaires ont depuis révélé que l’option d’une saisie militaire de l’île avait été étudiée en interne, avant que Trump ne l’écarte sur recommandation du chef d’état-major interarmées, le général Dan Caine.

Un territoire déjà sous surveillance militaire américaine

Un accord de défense entre Washington et Copenhague existe depuis 1951 et autorise déjà une présence militaire américaine sur l’île, notamment à la base de Thulé, rebaptisée Pituffik. Ce nouveau texte étendrait donc un dispositif ancien plutôt qu’il n’en créerait un nouveau. Le Groenland détiendrait environ 1,5 million de tonnes de réserves prouvées de terres rares, le plaçant au huitième rang mondial, selon l’agence américaine de géologie USGS citée par Fox Business. Le territoire abriterait également 25 des 34 minéraux jugés critiques par l’Union européenne et 43 des 50 minéraux considérés comme stratégiques pour la sécurité nationale américaine, selon Global Mining Review, ce qui alimente l’intérêt de plusieurs grandes puissances pour l’île.

La ministre groenlandaise des Affaires étrangères, Múte Bourup Egede, a indiqué sur les réseaux sociaux qu’un accord était en voie de finalisation et qu’il renforcerait la sécurité des États-Unis, du Groenland et de leurs alliés. Ni Copenhague ni Nuuk n’ont pour l’instant confirmé publiquement, dans les mêmes termes que Washington, l’ensemble des clauses évoquées par le président américain.