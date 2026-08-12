Le « Here We Go » de Fabrizio Romano va-t-il disparaître ?

Le célèbre « Here We Go » pourrait bientôt ne plus rythmer le mercato comme aujourd’hui. Fabrizio Romano a annoncé sur LinkedIn qu’il envisageait de modifier profondément son activité consacrée aux transferts après la fin du mercato estival.

Le journaliste italien n’a pas annoncé sa retraite. Il a plutôt laissé entendre que son activité ne se poursuivrait probablement pas au même niveau ni selon le même modèle. « Il est temps de changer d’approche », a-t-il écrit, en promettant de présenter ses futurs projets après la fermeture du marché des transferts.

Une formule devenue une référence du mercato

Cette annonce prend une dimension particulière compte tenu de la place occupée par Romano dans le football. En quelques années, son nom est devenu indissociable de l’actualité des transferts et son expression fétiche s’est transformée en véritable marque. Le « Here We Go » intervient généralement lorsque Romano considère qu’un transfert est suffisamment avancé pour être annoncé comme conclu. La formule est aujourd’hui immédiatement reconnaissable par les supporters et largement reprise sur les réseaux sociaux.

Une étude universitaire consacrée à son activité sur X a d’ailleurs analysé son modèle de journalisme sportif et souligné la manière dont son utilisation des réseaux sociaux a contribué à transformer la pratique du journalisme consacré au football. Son influence ne se limite plus à un seul réseau. Une agence qui accompagne sa carrière revendique aujourd’hui une audience cumulée dépassant les 100 millions d’abonnés sur l’ensemble de ses plateformes.

Fabrizio Romano, une influence construite autour des transferts

La puissance de Romano repose aussi sur son réseau de sources. Agents, dirigeants, représentants de joueurs et intermédiaires alimentent son travail depuis ses débuts dans le journalisme sportif. Cette capacité à obtenir rapidement des informations sur les négociations lui a permis de s’imposer face aux médias traditionnels.

En 2022, Forbes présentait déjà Romano comme l’un des journalistes de football les plus populaires d’Italie, avec plusieurs millions d’abonnés sur ses différentes plateformes. Il figurait également cette année-là dans sa sélection « 30 Under 30 » consacrée aux médias et au marketing. Son influence est devenue si importante que ses publications peuvent parfois être reprises avant même les communications officielles des clubs. La course à l’information est ainsi devenue une composante centrale de son modèle.

Un changement qui pourrait modifier le paysage du mercato

Pour l’instant, rien ne permet d’affirmer que le « Here We Go » disparaîtra définitivement. Romano pourrait conserver cette signature tout en réduisant sa production, en changeant de format ou en développant d’autres activités liées au football.

Le journaliste a clairement indiqué que les détails seraient communiqués après la fin du mercato estival. « Je vous en parlerai après la fin du mercato », a-t-il annoncé.

L’hypothèse d’un changement reste donc ouverte. Mais si Romano décidait effectivement de réduire fortement sa couverture des transferts, le football perdrait l’une des figures les plus reconnaissables de son paysage médiatique actuel. Et une question resterait alors posée : qui dira « Here We Go » lorsque Fabrizio Romano ne le fera plus ?