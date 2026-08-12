Mourinho vise Guardiola sans le nommer dans son documentaire Netflix

Netflix diffuse depuis ce 11 août une série documentaire en trois épisodes consacrée à José Mourinho. Le technicien portugais critique implicitement son rival de toujours, Pep Guardiola, sans jamais prononcer son nom.

Une pique sur les années sabbatiques

L’entraîneur du Real Madrid aborde sa vision du métier face à la caméra. Selon les propos rapportés dans le documentaire, il juge sévèrement les coachs qui s’accordent des pauses prolongées entre deux postes. « Pour moi, une année sabbatique est une marque de faiblesse », déclare-t-il, avant d’ajouter qu’il ne se reposera « que quand il sera mort ».

Cette déclaration renvoie directement à la situation de Guardiola. L’entraîneur espagnol avait quitté le FC Barcelone en 2012 pour observer une pause d’un an, avant de rejoindre le Bayern Munich à l’été 2013. Il traverse actuellement une période similaire depuis son départ de Manchester City, après dix saisons à la tête du club, et une piste vers le poste de sélectionneur de l’Italie qui n’a pas abouti.

Une saison 2011-2012 revendiquée comme un tournant

Le documentaire revient également sur l’affrontement direct entre les deux hommes lors de la saison 2011-2012, période durant laquelle Mourinho dirigeait le Real Madrid face au Barça de Guardiola. Il revendique avoir mis fin à la suprématie catalane de l’époque, affirmant que son équipe « a achevé » la dynamique du club blaugrana cette année-là.

C’est à l’issue de cette saison que Guardiola avait annoncé son départ du Barça, invoquant un épuisement après quatre ans à la tête de l’équipe première.

Une rivalité vieille de plus de vingt-cinq ans

Les deux entraîneurs se sont côtoyés bien avant de devenir adversaires. Mourinho a occupé un poste d’adjoint et de traducteur au FC Barcelone à la fin des années 1990, période où Guardiola évoluait encore comme joueur au sein du club. Leur rivalité sportive s’est intensifiée à partir de 2010, lorsque Mourinho a pris les rênes du Real Madrid pour sa première période sur le banc merengue, face à un Barça alors dominant sous les ordres de Guardiola.

Un des épisodes les plus marquants de cette confrontation reste la Supercoupe d’Espagne 2011, durant laquelle Mourinho avait mis un doigt dans l’œil de Tito Vilanova, adjoint de Guardiola à l’époque. Cet incident avait profondément dégradé les relations entre les deux clans pendant plusieurs saisons.

Les échanges entre les deux techniciens se sont espacés depuis mais n’ont jamais totalement cessé. En 2018, Mourinho avait critiqué le documentaire « All or Nothing » consacré à Manchester City, jugeant l’exercice « manquant de classe », une pique à laquelle Guardiola avait répondu publiquement.

Mourinho, revenu au Real Madrid cet été pour un second passage sur le banc, a signé un contrat de trois ans. Il affirme dans le documentaire vouloir poursuivre sa carrière d’entraîneur pendant « encore dix ans, voire plus ».