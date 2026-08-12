Real Madrid : Mourinho prépare un duo Valverde-Tchouaméni après leur conflit

José Mourinho veut associer Federico Valverde et Aurélien Tchouaméni au milieu de terrain du Real Madrid pour la nouvelle saison. Le Portugais compte sur les deux joueurs dans son onze malgré leur altercation survenue à l’entraînement à la fin de la saison dernière.

Le projet de Mourinho intervient alors que le club madrilène doit composer avec son effectif actuel pour bâtir son entrejeu. Le choix de Valverde et Tchouaméni pourrait ainsi devenir l’une des principales associations du nouveau système du technicien portugais.

Mourinho compte sur Valverde et Tchouaméni

Selon les informations rapportées par AS et reprises par plusieurs médias sportifs, Mourinho accorde une place importante aux deux milieux dans son projet. Le Journal du Real précise que l’entraîneur souhaite les faire évoluer ensemble après plusieurs mois sans association sur le terrain.

L’objectif serait de disposer de deux joueurs capables d’assurer l’équilibre de l’équipe dans l’axe. Valverde pourrait apporter son activité et sa capacité à se projeter, tandis que Tchouaméni serait davantage chargé de protéger l’équipe devant la défense.

Ce choix intervient aussi dans un contexte de mercato particulier. Le Real Madrid aurait renoncé à renforcer davantage son milieu après l’échec de la piste menant à Rodri. Mourinho doit donc trouver ses solutions avec les joueurs dont il dispose déjà.

Leur altercation reste un point de vigilance

La décision de Mourinho prend une dimension particulière en raison de l’incident qui avait opposé les deux joueurs à la fin de la saison dernière. Leur altercation avait entraîné une blessure pour Valverde et une absence de plusieurs jours.

Les deux joueurs avaient ensuite fait l’objet d’une procédure interne du club et avaient reçu une sanction financière. Leur avenir au Real Madrid avait également été évoqué dans les semaines ayant suivi l’affaire.

Les publications récentes apportent toutefois une nuance sur leur situation actuelle. Selon les informations rapportées autour de l’article d’AS, Mourinho souhaite surtout éviter que cet épisode ne perturbe son projet sportif. Le Journal du Real indique que les deux joueurs n’avaient toujours pas rejoué ensemble trois mois après leur affrontement.

Mourinho ne prévoirait donc pas nécessairement une médiation formelle entre eux. Son objectif serait plutôt de s’assurer que leur relation ne constitue plus un obstacle à leur association sur le terrain.

La reprise approche pour le Real Madrid

Le calendrier impose désormais au nouvel entraîneur de trouver rapidement ses repères. Le Real Madrid doit poursuivre sa préparation avant le début de la Liga, fixé au 15 août.

Valverde figure dans le groupe convoqué pour le match amical contre le Deportivo La Corogne, tandis que Tchouaméni est absent de cette rencontre. Les deux joueurs devront donc encore patienter avant de retrouver ensemble les terrains sous les ordres de Mourinho.

Le choix du Portugais reste néanmoins clair : Valverde et Tchouaméni occupent une place importante dans son projet pour le milieu madrilène. Leur capacité à fonctionner ensemble sera l’un des premiers enjeux de cette nouvelle ère au Real Madrid.