Marrakech : un corps sans vie retrouvé suspendu à un arbre, une enquête ouverte

Un corps sans vie a été découvert suspendu à un arbre à Marrakech, mardi 11 août, à proximité des jardins de la Menara. Les autorités locales ont aussitôt dépêché des équipes sur place pour établir les circonstances du décès.

Une intervention rapide des services compétents

Sitôt la découverte signalée, les équipes de secours ont convergé vers le site : pompiers de la Protection civile d’un côté, techniciens de l’identité judiciaire de l’autre, chargés de relever les premiers indices avant tout déplacement du corps. Le maintien du périmètre a également mobilisé des cadres de l’administration locale, présents durant toute l’opération.

À ce stade, aucune identité n’a été communiquée, et les circonstances exactes du décès restent à éclaircir. Une enquête a été ouverte pour déterminer si la mort résulte d’un acte volontaire ou d’une intervention extérieure, selon les informations rapportées par Maroc Hebdo. Les premiers éléments recueillis sur place devront permettre d’orienter les investigations, qui se poursuivent selon les autorités.

Un site emblématique déjà marqué par plusieurs découvertes macabres

Les jardins de la Menara, plantés au XIIe siècle sous le règne du sultan almohade Abd al-Mu’min, comptent parmi les monuments historiques les plus visités de la ville ocre. Ce vaste espace, organisé autour d’un immense bassin entouré d’oliviers, attire chaque année des milliers de touristes venus admirer le pavillon et la vue sur l’Atlas.

Le site n’en est pourtant pas à son premier fait divers macabre. En 2021, le corps d’une femme avait déjà été retrouvé au fond du bassin de la Menara par des agents de sécurité effectuant leur ronde habituelle. La dépouille avait alors été transportée à la morgue pour autopsie, sous la supervision du parquet compétent.

Plus récemment, en février 2025, une ressortissante belge de 43 ans avait été retrouvée pendue près d’un mausolée aux abords de Marrakech, un fait divers distinct qui avait suscité une importante couverture médiatique en Belgique.

Les investigations se poursuivent

Aucun élément ne permet pour l’instant de privilégier une hypothèse plutôt qu’une autre concernant le décès survenu près de la Menara. Le rapport d’autopsie devrait apporter des précisions sur les causes exactes de la mort dans les prochains jours.

Les autorités locales n’ont communiqué aucun calendrier précis concernant la suite de la procédure. L’enquête, menée par les services compétents, viserait à établir l’identité de la victime ainsi que les circonstances ayant conduit à sa mort.