Libéré sous caution, un américain tue ses parents avant de se suicider

Ce vendredi 7 août, un homme de 35 ans a tué ses deux parents avant de se suicider à Madison, dans l’État de New York. Une information révélée et confirmée par le bureau du shérif du comté de Madison, cité par la chaîne locale WSYR. D’après les informations dont nous disposons actuellement, Justin Sislo a été retrouvé mort avec sa mère, Donna Walker-Sislo, 72 ans, et son père, Steve Sislo, 76 ans, dans le domicile familial.

Un drame terrible, qui intervient moins d’un mois après la remise en liberté sous caution du principal suspect, pour laquelle ses parents avaient versé 10 000 dollars. Cette libération faisait suite à une affaire de violences visant sa compagne, âgée de 56 ans. À l’époque, Justin Sislo avait été inculpé de plusieurs faits de strangulation au deuxième degré ainsi que de plusieurs infractions liées à la détention d’armes à feu.

Une enquête ouverte après les trois décès

Malgré ces poursuites, il avait pu quitter la prison suite au paiement de la caution par ses parents. Une audience était prévue le 21 août, afin de statuer sur cette affaire. Un procès qui n’aura finalement pas lieu. Les enquêteurs de la ville de Madison cherchent désormais à établir les circonstances précises du passage à l’acte et les éventuels éléments qui l’ont précédé.

Ce qu’on sait actuellement, c’est qu’une arme à feu a été trouvée au sein de la maison. Sa présence soulève une autre question pour les enquêteurs, puisque Sislo faisait l’objet d’une interdiction de posséder une arme à la suite de son arrestation récente. Nul ne sait comment il a donc pu se la procurer. En outre, les relations au sein de la cellule familiale était parfois très tendue.

Une histoire familiale compliquée

Une dispute entre Sislo et son père avait déjà fait l’objet d’une intervention des forces de l’ordre. En 2024, la police s’était rendue au domicile de la famille après un incident d’ordre domestique impliquant les deux hommes. Aucun chef d’accusation n’avait toutefois été retenu à l’époque.