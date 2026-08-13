Mbappé et Expósito : la chronologie complète d'une romance jamais officialisée à voix haute

Six mois de photographies n’ont jamais été confirmés par une seule phrase. Kylian Mbappé et Ester Expósito se sont affichés ensemble à Madrid, à Paris, en Sardaigne puis à Ibiza depuis février 2026, sans qu’aucun des deux ne prononce publiquement le mot « couple ».

Une première rencontre repérée à Madrid en février

Les premiers rapprochements remonteraient au 25 février, selon des observations rapportées à Madrid. L’attaquant du Real Madrid et l’actrice révélée par la série Elite auraient été aperçus au bar de l’hôtel Pullman. L’épisode le plus documenté suit quelques jours plus tard : début mars, les deux sont photographiés à Paris lors d’un dîner puis dans un bowling, avant de reprendre le même vol privé vers Madrid.

Le 22 mars, Expósito assiste au derby Real Madrid – Atlético au Santiago-Bernabéu, entourée d’amis. Interrogée sur sa présence, elle ne confirme rien. Début avril, un indice indirect vient consolider la piste : le coéquipier de Mbappé, Achraf Hakimi, plaisante publiquement en disant que c’était plus facile quand il était célibataire, sans citer de nom.

La relation s’expose sans se dire

Fin avril, Mbappé part récupérer d’une blessure musculaire en Sardaigne, avec l’autorisation de son club. Expósito l’accompagne, provoquant une controverse sportive à Madrid. Début mai, un streamer les filme par hasard lors d’une sortie nocturne dans la capitale espagnole. Le mois suivant, des photographies prises à Ibiza et publiées en juin les montrent s’embrassant sur un yacht.

En juin, au Festival de télévision de Monte-Carlo, Expósito reste évasive face à la presse, qui la présente alors comme l’amie de Kylian Mbappé. Pendant la Coupe du monde 2026, elle est photographiée dans les tribunes du Hard Rock Stadium de Miami lors du match pour la troisième place. Le 19 juillet, Mbappé publie brièvement en story une photo d’elle, rapidement supprimée mais déjà capturée par plusieurs comptes.

Un communiqué qui clarifie sans confirmer

Le 30 juillet, Expósito publie un message sur Instagram dénonçant des rumeurs créées dans le but de salir une histoire entre deux personnes. Sans nommer Mbappé, elle annonce vouloir engager des poursuites contre les auteurs de contenus qu’elle juge diffamatoires, notamment sur ses relations passées et de supposées exigences financières. Le texte ne dément à aucun moment l’existence d’une relation avec le footballeur — il conteste uniquement certains récits qui l’entourent.

Le 5 août, Mbappé publie un carrousel de onze photos de vacances incluant un cliché d’Expósito, accompagné d’un titre du rappeur français MAUVAIS DJO aux paroles explicites sur une compagne blonde. À ce stade, aucun des deux n’a prononcé la phrase « nous sommes en couple » devant une caméra ou un micro. La précédente relation publique de Mbappé, avec l’actrice française Emma Smet en 2022, s’était achevée sans jamais avoir été officialisée non plus, selon la presse people de l’époque.