Chris Brown plaide coupable de faits de violence en réunion à Londres

Le 24 juillet 2026, le chanteur américain Chris Brown a plaidé coupable devant le tribunal de Southwark Crown Court, à Londres, dans le cadre d’une affaire liée à une altercation survenue en février 2023 au Tape nightclub, une boîte de nuit du quartier de Mayfair. L’artiste de 37 ans a reconnu l’infraction qui lui était reprochée, à savoir des faits de violence en réunion lors d’une audience publique, après avoir initialement contesté des accusations plus graves.

D’après l’accusation, le producteur de musique Abraham Diaw avait été blessé lors d’une bagarre impliquant Chris Brown et son ami et coach vocal, Omololu Akinlolu. Les procureurs ont indiqué que la scène avait été filmée par les caméras de vidéosurveillance de l’établissement, alors que de nombreux clients se trouvaient sur place.

Des accusations plus graves abandonnées

En échange de la reconnaissance des faits, le parquet a confirmé l’abandon de plusieurs chefs d’accusation, dont ceux de coups et blessures, de tentative de provoquer de graves lésions corporelles et de détention d’une arme par destination. Omololu Akinlolu a lui aussi reconnu sa culpabilité pour la même infraction. Les deux hommes devaient initialement être jugés en octobre.

Le ministère public britannique a décrit les faits comme étant une agression violente commise dans un lieu particulièrement fréquenté. Les procureurs ont aussi affirmé qu’une bouteille en verre avait été utilisée au cours de l’altercation. Ils ont rappelé que ce type de violence faisait systématiquement l’objet de poursuites, quel que soit le statut des personnes concernées. Ainsi, Chris Brown, malgré sa stature de star internationale, n’est pas exempt de répondre de ses actes.

Une condamnation attendue à l’automne

Chris Brown reste libre sous caution en attendant le prononcé de sa peine, fixé au 26 octobre 2026. Il avait déjà bénéficié d’une caution de 5 millions de livres sterling, soit environ 6,75 millions de dollars, qui lui avait permis d’assurer sa tournée en Europe et en Amérique du Nord, à laquelle on participé des millions de ses fans. À noter que l’artiste risque encore gros. L’infraction retenue est passible d’une peine pouvant aller jusqu’à trois ans de prison selon le droit britannique.

Un lourd passif judiciaire

Ce n’est pas la première fois que Chris Brown est impliqué dans une affaire judiciaire, au cours de sa carrière. En 2009, il a été condamné après l’agression de la chanteuse Rihanna, alors sa compagne. Cette affaire avait alors eu un retentissement mondial. Depuis, l’artiste a également fait l’objet de plusieurs procédures aux États-Unis, notamment pour des accusations de violences, de menaces ou de troubles à l’ordre public. Certaines se sont conclues par des condamnations ou des accords avec la justice, tandis que d’autres ont été abandonnées ou classées sans suite.

