Monaco : Pogba quitte l'entraînement sur blessure à la cuisse gauche, avant la reprise de la Ligue 1

Paul Pogba a interrompu sa séance d’entraînement ce mardi 11 août 2026 après une douleur à la cuisse gauche. L’incident s’est produit au premier jour du stage de préparation de l’AS Monaco à St George’s Park, en Angleterre.

Une opposition avec ballon interrompue par la douleur

Une vive gêne à la cuisse a stoppé net sa participation à l’exercice collectif, provoquant sa chute immédiate sur la pelouse. Les soignants du club sont intervenus sans délai, posant un bandage compressif avant de le raccompagner, difficilement, vers les vestiaires. Plusieurs coéquipiers, dont l’entraîneur Filipe Luis, sont venus le réconforter sur le terrain, pendant que le reste du groupe monégasque poursuivait sa préparation, orientée vers un match amical à venir contre Coventry.

Une préparation déjà largement compromise

Le champion du monde 2018 peinait déjà à retrouver du rythme avant cette rechute. Il n’a disputé que la seconde période du match de préparation contre Saint-Priest le 18 juillet, pour un total d’à peine 45 minutes sur l’ensemble de l’intersaison. Une gêne au genou droit, apparue dès le début de l’été, s’ajoutait déjà à ce tableau avant même cette nouvelle alerte à la cuisse.

À 33 ans, l’ancien joueur de la Juventus et de Manchester United reste sous contrat avec Monaco jusqu’en 2027. Arrivé libre sur le Rocher en 2025 après une suspension de quatre ans pour dopage, il n’avait disputé que six matchs la saison passée, freiné à répétition par des pépins physiques.

Un profil marqué par des blessures récurrentes depuis 2017

Le dossier médical du joueur, consultable sur les bases de données spécialisées, recense plus d’une quinzaine d’épisodes depuis 2017 : lésions musculaires, blessures à la cuisse, au mollet, au genou et à la cheville se succèdent presque chaque saison. Cette accumulation interroge sur sa capacité à enchaîner les matchs à haut niveau, à l’approche d’une saison où Monaco espérait pouvoir enfin compter sur lui.

Selon son frère Mathias Pogba, la famille se contente d’apporter un soutien moral sans s’immiscer dans la gestion sportive : « On lui envoie des messages d’encouragement, le reste c’est à lui de gérer. » Le club, de son côté, privilégierait une reprise progressive afin d’éviter tout nouveau coup d’arrêt. La date de reprise de l’entraînement collectif n’a pas été communiquée par le club à l’heure de la publication de cet article.