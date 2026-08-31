Mutinerie au Niger : la Russie confirme son aide décisive au pouvoir Tiani

La mutinerie du 29 août à Niamey a été maîtrisée après la reprise de la base aérienne 101. La Russie confirme que son Africa Corps a apporté un soutien aux forces nigériennes engagées contre les militaires mutins.

Le ministère nigérien de la Défense a annoncé dès le 29 août que les forces de défense et de sécurité reprenaient progressivement le contrôle de la situation. La reprise de la base aérienne 101 a ensuite été confirmée par des sources sécuritaires, tandis que l’AES a officiellement déclaré que la tentative de déstabilisation avait été mise en échec.

L’ambassadeur russe à Niamey, Viktor Voropaïev, a indiqué que les autorités militaires nigériennes avaient sollicité l’aide de Moscou pour neutraliser les mutins retranchés dans cette installation stratégique. Selon lui, l’Africa Corps, structure placée sous l’autorité du ministère russe de la Défense, a répondu à cette demande.

La base aérienne 101 reprise après plusieurs heures de combats

Les affrontements ont débuté dans la nuit du vendredi 28 au samedi 29 août. Des militaires mutins ont pris le contrôle de la base 101, située dans le complexe de l’aéroport international Diori Hamani, avant que les combats ne s’étendent vers plusieurs secteurs sensibles de la capitale, dont les abords du palais présidentiel et de la télévision publique.

Selon Reuters, l’Africa Corps russe a joué un rôle important dans la reprise de la base aérienne 101. Une source sécuritaire citée par l’agence affirme que les éléments russes ont participé directement aux combats à Niamey. Une autre source, spécialiste des conflits au Sahel et en contact avec des acteurs présents dans la capitale, rapporte que les forces russes auraient utilisé des drones kamikazes, en particulier lors des affrontements pour reprendre la base. Une troisième source évoque au moins une frappe de drone qui aurait contribué à pousser des mutins à se rendre.

Les Forces armées nigériennes ont ensuite exprimé leur reconnaissance envers les militaires de l’Africa Corps pour leur contribution à la répression de la mutinerie, selon une déclaration rapportée par l’ambassadeur russe. « Les responsables militaires nigériens se sont rendus auprès des éléments de l’Africa Corps pour remercier leurs soldats », a-t-il déclaré.

Une nouvelle étape dans la coopération militaire russo-nigérienne

L’épisode du 29 août intervient après trois années de rapprochement entre Niamey et Moscou. Le général Tiani avait pris le pouvoir à la suite du coup d’État de juillet 2023, avant que le Niger ne réduise fortement sa coopération militaire avec plusieurs partenaires occidentaux.

La Russie a renforcé sa présence sécuritaire dans le pays à partir d’avril 2024 avec l’arrivée de militaires et d’instructeurs russes. L’Africa Corps dispose depuis lors d’une implantation à Niamey et participe à la coopération sécuritaire avec les autorités nigériennes.

La base 101 n’était d’ailleurs pas étrangère aux attaques armées. Elle avait déjà été visée à deux reprises en 2026 : en janvier par un groupe affilié à l’État islamique, puis en juin par une organisation liée à Al-Qaïda.

Cette fois, la menace provenait de l’intérieur de l’appareil militaire. Le recours aux forces russes pour soutenir les troupes gouvernementales donne ainsi une nouvelle dimension au partenariat sécuritaire entre Niamey et Moscou.