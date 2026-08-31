Netanyahou affirme que l'Iran a tenté de tuer l'un de ses fils : le Shin Bet confirme l'évacuation de Yaïr

Yaïr Netanyahou, 35 ans, vit désormais en Israël après un départ précipité de Floride. Le Shin Bet, l’agence de sécurité intérieure israélienne, a confirmé samedi son évacuation d’urgence des États-Unis, sans en préciser la cause exacte.

Le fils aîné du Premier ministre Benjamin Netanyahou résidait depuis plusieurs années à Miami, en Floride, où il bénéficiait d’une protection rapprochée financée par l’État israélien. Selon le communiqué de l’agence, il existait « une menace importante de nuire » à son intégrité, ce qui a motivé la décision de le rapatrier avec son équipe de sécurité.

Une déclaration du Premier ministre en amont

L’affaire remonte au 24 août, lorsque Netanyahou a affirmé lors d’un entretien téléphonique avec la chaîne Channel 14 : « L’Iran a essayé de tuer un de mes fils« , sans préciser lequel de ses deux fils était visé. Le Premier ministre israélien a deux fils et une fille ; son cadet, Avner, 31 ans, réside en Israël.

Cette déclaration intervenait dans le cadre d’un échange portant sur le refus du Shin Bet d’accorder une protection permanente à Gadi Eisenkot, ancien chef d’état-major et rival politique de Netanyahou à l’approche des élections législatives du 27 octobre. Le journaliste israélien Amit Segal a écrit sur sa chaîne Telegram que la tentative d’assassinat présumée n’était pas une nouveauté : elle remonterait à plusieurs mois et aurait été gardée secrète jusqu’ici, une interdiction de publication ayant empêché sa révélation.

Un complot attribué à des agents iraniens

La chaîne américaine Newsmax a rapporté, citant un responsable des forces de l’ordre américaines, que le renseignement israélien aurait découvert dès décembre un projet visant Yaïr Netanyahou à Hallandale Beach, près de Miami. Des agents iraniens auraient mené une surveillance de son domicile et de ses déplacements avant que les autorités israéliennes n’en informent leurs homologues américains.

Toujours selon cette source, Yaïr Netanyahou aurait reçu l’ordre de quitter les lieux sur-le-champ et serait reparti sans ses effets personnels. Ce dernier point, repris par plusieurs médias israéliens dont le Jerusalem Post et Israel Hayom, n’a pas été confirmé de manière indépendante par le Shin Bet, qui s’est limité à évoquer une menace significative sans en désigner l’origine.

Une opération menée dans l’urgence

Selon la chaîne Channel 12, l’exfiltration aurait nécessité la réaffectation d’agents du Shin Bet initialement chargés d’assurer la sécurité du président israélien Isaac Herzog, alors en visite à New York. Ce redéploiement illustre le caractère précipité de l’opération, menée en marge du dispositif de sécurité présidentiel habituel.

La présence prolongée de Yaïr Netanyahou aux États-Unis avait déjà suscité des critiques en Israël, en particulier après l’attaque du Hamas du 7 octobre 2023, alors que des centaines de milliers de réservistes israéliens étaient mobilisés. Le Shin Bet avait par ailleurs annoncé en juillet que les enfants du Premier ministre bénéficieraient d’une protection assurée au moins jusqu’en 2031.