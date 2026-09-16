Dangote appelle l’Europe à remercier le Nigeria pour son kérosène en pleine guerre en Iran

La raffinerie Dangote est devenue un fournisseur majeur de carburant aviation pour l’Europe depuis le début des perturbations liées à la guerre en Iran. Aliko Dangote a profité du lancement de l’introduction en Bourse de son groupe pétrolier, lundi 14 septembre à Lagos, pour estimer que les Européens devraient reconnaître la contribution du Nigeria à leur approvisionnement en kérosène.

« L’Europe devrait vraiment remercier le Nigeria qui lui a permis, sous la direction du président Tinubu, de maintenir ses avions en vol », a déclaré l’homme d’affaires lors d’une intervention à la Nigerian Exchange Group (NGX). Il a également affirmé que sa raffinerie était devenue le premier fournisseur de kérosène de l’Europe.

La guerre en Iran perturbe les approvisionnements

La guerre en Iran a fortement réduit le trafic dans le détroit d’Ormuz, perturbant les flux de pétrole et de produits pétroliers en provenance du Moyen-Orient et alimentant les tensions sur les marchés énergétiques.

La situation a également pesé sur les prix des carburants. Les perturbations persistantes des flux pétroliers au Moyen-Orient continuent de maintenir les marchés européens sous pression, alors que les acheteurs recherchent d’autres sources d’approvisionnement.

Cette situation a accru l’importance des fournisseurs capables d’acheminer rapidement des produits raffinés vers l’Europe. La raffinerie implantée près de Lagos a ainsi augmenté ses exportations de carburants, dont le carburéacteur destiné à l’aviation.

Dangote fournit 80 000 barils par jour à l’Europe

D’après les données de Kpler citées par Reuters, l’Europe a importé environ 80 000 barils de carburant aviation par jour depuis la raffinerie Dangote au deuxième trimestre 2026. Ce volume correspondait à environ 13 % du déficit d’approvisionnement provoqué par les perturbations du Moyen-Orient. Sur cette période, Dangote est ainsi devenu le premier fournisseur de carburant aviation de l’Europe à l’échelle d’une installation individuelle, derrière les États-Unis considérés au niveau national.

La raffinerie a aussi renforcé ses expéditions de diesel et de gazole, deux autres produits dont les marchés ont été affectés par les perturbations des flux internationaux. Selon Reuters, cette hausse des exportations et l’amélioration des marges de raffinage ont contribué à la forte progression de ses résultats.

Une raffinerie qui change d’échelle

Cette progression intervient au moment où Dangote ouvre le capital de sa raffinerie aux investisseurs. L’offre porte sur 4,1 milliards d’actions, au prix de 525 nairas l’unité, pour une levée initiale visée de 1,6 milliard de dollars. Les fonds doivent contribuer au financement de l’expansion de l’installation.

La raffinerie fonctionne actuellement à 700 000 barils de pétrole brut par jour. Dangote prévoit de porter cette capacité à 1,4 million de barils par jour d’ici 2029, selon Reuters.

La performance financière accompagne cette montée en puissance. Le prospectus de l’opération fait état d’un bénéfice net de 1,82 milliard de dollars au premier semestre 2026, contre une perte de 476 millions de dollars sur l’ensemble de 2025, sur fond de progression des exportations et de demande accrue pour les produits de la raffinerie.