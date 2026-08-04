Neymar pourrait arrêter le football après son contrat avec Santos

Neymar pourrait mettre un terme à sa carrière en club à la fin de l’année 2026. À cinq mois de l’expiration de son contrat avec Santos, l’attaquant brésilien n’écarte ni un départ ni une retraite, alors que son père assure qu’il continuera à jouer.

À 34 ans, le numéro 10 refuse pour l’instant de fixer une date à la suite de son parcours. Lors d’une vente aux enchères caritative organisée à São Paulo, il a expliqué, selon des propos rapportés par l’AFP, qu’il déciderait de son avenir une fois son engagement avec Santos arrivé à son terme. « Je ne sais vraiment pas ce que je vais faire », a-t-il reconnu, tout en précisant qu’il se sentait bien physiquement. La déclaration intervient quelques semaines après la fin de son aventure avec la sélection brésilienne. Après l’élimination du Brésil contre la Norvège (2-1) en huitièmes de finale du Mondial 2026, Neymar avait annoncé la fin de sa carrière internationale. Il reste donc désormais à savoir s’il souhaite poursuivre uniquement en club ou s’arrêter complètement.

Santos attend encore la décision de Neymar

Le contrat qui lie Neymar à Santos doit prendre fin en décembre. Le joueur pourrait alors prolonger avec le club qui l’a révélé, chercher une nouvelle destination ou mettre fin à sa carrière professionnelle.

Son père a toutefois livré une position différente. Interrogé sur la suite du parcours de son fils, il a affirmé que Neymar allait « continuer à jouer au football ». Cette déclaration ne constitue pas une décision du joueur, qui continue de laisser plusieurs options ouvertes. Le retour à Santos a permis à Neymar de retrouver le club où sa carrière avait explosé au début des années 2010. Après son passage au FC Barcelone, au Paris Saint-Germain puis à Al-Hilal, le Brésilien avait choisi de revenir au point de départ de son parcours professionnel en janvier 2025.

Un héritage déjà considérable

Quelle que soit sa décision, Neymar a déjà profondément marqué le football. Avec le Brésil, il est devenu le meilleur buteur de l’histoire de la sélection. La FIFA le créditait de 79 buts en 129 rencontres avant la Coupe du monde 2026, devant Pelé et ses 77 réalisations. Son palmarès comprend aussi une Ligue des champions remportée avec le FC Barcelone en 2015, la Copa Libertadores avec Santos en 2011 et une médaille d’or olympique avec le Brésil en 2016. Son passage à Barcelone l’a aussi installé parmi les grandes vedettes de sa génération, aux côtés de Lionel Messi et Luis Suárez. Neymar restera également associé au transfert record qui l’a conduit au Paris Saint-Germain en 2017, pour une opération de 222 millions d’euros.

Son parcours européen a cependant été marqué par de nombreuses blessures, qui ont progressivement limité sa présence au plus haut niveau. Son éventuelle retraite ne refermerait donc pas seulement le chapitre Santos. Elle marquerait la fin de la carrière d’un joueur devenu le meilleur buteur de l’histoire du Brésil, vainqueur de la Ligue des champions et figure majeure du football mondial de la dernière décennie.