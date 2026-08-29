Niger : la situation sous contrôle après des tirs à Niamey, selon le ministère de la Défense

La situation est sous contrôle à Niamey plusieurs heures après des tirs survenues dans la nuit du 28 au 29 août 2026, selon le ministère nigérien de la Défense. Les violences ont débuté vers 00h20 et impliqué des militaires de la Base 101, avant une intervention des forces de défense et de sécurité informe l’Agence Nigérienne de Presse.

Des militaires retenus à la Base 101

D’après le communiqué du ministère de la Défense lu à la télévision nationale, des soldats en rupture avec la discipline militaire ont retenu certains de leurs camarades dans l’enceinte de la Base 101. Des tirs ont ensuite été effectués vers plusieurs installations sensibles de la capitale.

Le ministère présente les événements comme un « mouvement d’humeur ». Il affirme que la réaction rapide des forces régulières a permis de contenir les militaires impliqués et de récupérer progressivement les différents sites concernés.

Les premières informations diffusées durant la nuit faisaient état de détonations et de tirs dans plusieurs secteurs de Niamey, autour de l’aéroport international Diori Hamani et du secteur abritant le palais présidentiel. L’origine des violences n’était alors pas établie, certaines sources sécuritaires évoquant même une possible attaque terroriste.

Les autorités appellent au calme

Le ministère de la Défense assure désormais que les forces de sécurité ont repris la maîtrise des sites visés. Il demande à la population de rester calme et de poursuivre normalement ses activités.

« La prompte réaction des forces de défense et de sécurité a permis de circonscrire ce mouvement d’humeur et de reprendre progressivement le contrôle de ces sites », assure le ministère de la défense

Cette communication intervient après une matinée marquée par une forte présence militaire dans plusieurs quartiers de la capitale. Des témoins cités ont également signalé des mouvements de véhicules blindés et des tirs autour de secteurs stratégiques. L’agence rapporte que la Base 101 et le secteur du palais présidentiel semblaient avoir été sécurisés. La population a été invitée « à garder son calme et à vaquer librement à ses occupations ».

Le calme annoncé par les autorités constitue une évolution importante par rapport aux premières heures de la crise. Des informations contradictoires avaient alors circulé sur le contrôle de certains sites et sur l’identité des personnes à l’origine des tirs.

Une nouvelle tension autour de la Base 101

La Base 101 occupe une position stratégique dans le dispositif militaire de Niger. Située à proximité de l’aéroport international de Niamey, elle avait déjà été ciblée lors de précédentes attaques cette année, selon plusieurs sources. Le site est présenté comme un élément important du dispositif sécuritaire de la capitale et de la coopération militaire au sein de l’Alliance des États du Sahel.

Cette nouvelle crise intervient trois ans après le coup d’État de juillet 2023 qui a porté le général Abdourahamane Tiani au pouvoir. Depuis, le pays est dirigé par un régime militaire confronté à la persistance des violences de groupes armés dans plusieurs régions.

Pour l’heure, le ministère de la Défense ne fait état d’aucun changement à la tête du pouvoir. Il présente l’épisode comme un mouvement interne aux forces armées et affirme que la situation a été circonscrite.