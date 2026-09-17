Bénin : la liste des guépards pour affronter le Burkina Faso, la Mauritanie et l’Argentine dévoilée

Vingt-cinq joueurs porteront le maillot des Guépards lors des trois prochaines sorties de la sélection béninoise, entre le 25 septembre et le 6 octobre. Le sélectionneur Gernot Rohr a communiqué son groupe ce 17 septembre, sur les plateformes de la Fédération béninoise de football (Fbf).

Ce rassemblement s’annonce chargé pour les hommes de Rohr. Les Guépards ouvriront leur campagne qualificative pour la Can 2027 face au Burkina Faso, le 25 septembre à Ouagadougou, avant de défier la Mauritanie quatre jours plus tard. Le groupe s’envolera ensuite pour Buenos Aires, où un amical inédit face à l’Argentine est programmé le 6 octobre au stade Monumental — une affiche qui a pris, ces derniers jours, une tout autre dimension.

Le dernier match de Lionel Messi se jouera contre le Bénin

L’information a été confirmée mardi 15 septembre par la Fédération argentine (AFA) : Lionel Messi disputera bien ce match du 6 octobre. Le capitaine de l’Albiceleste, qui avait annoncé sa retraite internationale le 31 août dans la foulée de la finale perdue du Mondial 2026 et du décès de son père, a accepté l’invitation adressée par le président de l’AFA Claudio Tapia, en accord avec le sélectionneur Lionel Scaloni.

Dans une vidéo publiée sur X, Tapia a expliqué que « nous avons décidé d’inviter le meilleur joueur du monde, notre capitaine, afin qu’il puisse avoir les adieux qu’il mérite ». Messi figure dans une liste argentine de 28 joueurs, mais aux côtés de Rodrigo De Paul et Giovani Lo Celso, il ne rejoindra le groupe que pour ce seul match du 6 octobre. Les champions du monde 2022 non retenus par Scaloni seront également conviés au Monumental avec leurs familles pour cet hommage.

Une liste marquée par une première convocation côté béninois

Le groupe de Rohr compte trois gardiens — Marcel Dandjinou, Saturnin Allagbé et Serge Obassa —, ainsi que des défenseurs, milieux et attaquants habitués à la sélection. Une nouveauté attire l’attention parmi les huit attaquants retenus : Joseph Ede Oloko. Formé à l’AS Cotonou avant un parcours en République tchèque puis en Lettonie, l’attaquant de 25 ans évolue aujourd’hui au FK Liepāja après un passage à Jelgava où il avait inscrit onze buts en championnat. Cette trajectoire lui vaut sa première convocation chez les Guépards.

Deux absences pèsent sur le groupe

Le reste de l’effectif reste proche du noyau habituel. Deux absences sont à signaler : Steve Mounié, écarté sur blessure, et Olivier Verdon, indisponible pour suspension. Rohr a dû composer sa liste sans ces deux éléments, en s’appuyant notamment sur Rodolfo Aloko, Jodel Dossou et Junior Olougbadé.

Le déplacement argentin constituera, quoi qu’il en soit, un moment particulier pour une sélection classée 93ᵉ mondiale au dernier classement Fifa. Aucune rencontre officielle n’a jamais opposé le Bénin à l’Argentine, championne du monde 2022, qui recevra également la Bolivie le 30 septembre et le Burkina Faso le 3 octobre lors de cette même tournée de trois amicaux à domicile.