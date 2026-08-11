Nigeria : Davido alerte Trump sur les risques de tensions avant les élections à Osun

Un message adressé au président des États-Unis a été publié sur X ce 11 août 2026 par l’artiste Davido, à quatre jours de l’élection du gouverneur de l’État d’Osun, au Nigeria. Le chanteur y demande à Donald Trump de porter une attention particulière à la situation électorale dans cet État du sud-ouest nigérian.

Le message de Davido

Dans sa publication, l’artiste évoque une montée des inquiétudes autour de possibles violences, intimidations ou perturbations du processus démocratique à l’approche du vote. Il affirme que « les habitants d’Osun méritent d’exercer leur droit constitutionnel de voter librement, pacifiquement et sans crainte », avant d’ajouter : « nous ne voulons pas d’effusion de sang, nous ne voulons pas d’intimidation ». Il demande également aux États-Unis et à la communauté internationale de suivre le déroulement du scrutin de près et d’encourager les autorités compétentes à protéger chaque électeur.

Cette sortie publique traduit dans une série de déclarations similaires faites par l’artiste ces derniers jours. Lors d’un live organisé début août avec le créateur de contenu Carter Efe, Davido avait déjà prévenu qu’il solliciterait l’intervention du président américain en cas d’irrégularités constatées lors du vote.

Le cadre électoral à Osun

L’élection du gouverneur d’Osun se tiendra le samedi 15 août 2026. Selon la Commission électorale nationale indépendante (INEC), environ 2,3 millions d’électeurs sont inscrits sur les listes, répartis dans 3 763 bureaux de vote couvrant les 30 collectivités locales de l’État. Le scrutin, initialement prévu le 8 août, avait été reporté d’une semaine par l’INEC.

Quatorze candidats sont en lice, mais trois d’entre eux concentrent l’attention : le gouverneur sortant Ademola Adeleke, candidat de l’Accord Party pour un second mandat, Bola Oyebamiji de l’All Progressives Congress (APC), et Najeem Salaam de l’African Democratic Congress (ADC). Adeleke, qui a quitté le PDP pour l’Accord Party en décembre 2025, se présente pour la première fois sous une étiquette différente de celle qui l’avait élu en 2022.

À titre de comparaison, le scrutin de 2022 dans le même État avait enregistré un taux de participation particulièrement bas, autour de 42 %, malgré près de deux millions d’électeurs inscrits à l’époque — un chiffre souvent cité par les analystes pour montrer la défiance envers le processus électoral local.

Une campagne sous tension

Les derniers jours de campagne ont été marqués par des échanges tendus entre les principaux camps. Le gouverneur sortant a publiquement demandé au président nigérian Bola Tinubu de garantir la crédibilité du scrutin, une déclaration à laquelle le camp de l’APC a répondu en évoquant une nervosité liée aux résultats attendus.

Davido, originaire d’Osun et proche parent d’Ademola Adeleke, a par ailleurs affiché son soutien à la campagne du gouverneur sortant ces dernières semaines, tout en insistant publiquement sur la nécessité d’un processus électoral transparent. Le résultat du scrutin sera connu dans les jours suivant le vote du 15 août, une fois le dépouillement achevé par l’INEC dans l’ensemble des bureaux de vote de l’État.