Poutine s'en prend au fils d'un ministre de Trump, jusqu'à 10 ans de prison encourus

Un mandat d’arrêt par contumace vise désormais Conor Kennedy, fils du secrétaire américain à la Santé Robert F. Kennedy Jr. Selon l’agence de presse russe TASS, le tribunal du district de Basmanny à Moscou l’accuse d’avoir servi de mercenaire au sein de l’armée ukrainienne.

Un parcours révélé sur les réseaux sociaux

Le trentenaire avait lui-même retracé son expérience dans une publication Instagram datée d’octobre 2022. Il y racontait s’être présenté à l’ambassade d’Ukraine dès qu’il avait eu connaissance de l’existence de la Légion internationale, malgré une absence totale de formation militaire. « Mon temps en Ukraine n’a pas été long mais j’ai vu beaucoup de choses et j’ai ressenti beaucoup de choses », écrivait-il alors.

D’après les autorités russes, il aurait pris part aux combats dans la région de Kharkiv en dissimulant son identité réelle. À l’époque, il indiquait n’avoir prévenu qu’une seule personne aux États-Unis et une seule sur place de l’endroit où il se trouvait, afin de ne pas alarmer son entourage.

Une peine encourue de 7 à 10 ans

En cas d’arrestation effective, le fils du ministre risquerait entre sept et dix ans de détention selon le chef d’accusation retenu par la justice russe. Cette perspective demeure toutefois hypothétique tant qu’il reste sur le territoire américain. Kennedy figure parmi plusieurs combattants étrangers déjà poursuivis dans des dossiers comparables, venus des États-Unis, du Royaume-Uni, de la Suède, de la Colombie et de la Géorgie.

Un précédent familial datant de la Guerre froide

Le grand-oncle de Conor Kennedy, l’ancien président John F. Kennedy, avait dirigé les États-Unis pendant la crise des missiles de Cuba en 1962, épisode de confrontation directe avec l’URSS. Cette période avait débouché l’année suivante sur la signature du traité d’interdiction partielle des essais nucléaires entre les deux puissances.

Le père de Conor Kennedy siège aujourd’hui au sein du cabinet du président Donald Trump. Washington et Russie entretiennent des échanges réguliers concernant une possible résolution du conflit en Ukraine, même si Trump a récemment fait part de son mécontentement face aux blocages russes sur un accord de paix.

En dehors du champ politique, Conor Kennedy avait entretenu une relation avec la chanteuse Taylor Swift avant d’épouser cette année l’artiste brésilienne Giulia Be. Il est le troisième des six enfants de Robert F. Kennedy Jr. Aucune source occidentale n’a confirmé de manière indépendante les éléments avancés par TASS à ce stade.