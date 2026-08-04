Raffinerie Dangote : le Kenya veut investir 500 M$ dans l'entrée en bourse du géant nigérian

Le Kenya envisage d’investir jusqu’à 500 millions de dollars dans l’introduction en bourse de la raffinerie Dangote. L’information provient de sources proches du dossier citées par CNBC Africa ce 4 août, qui évoquent une forte demande des investisseurs institutionnels kényans, fonds de pension compris.

Un ticket kényan qui pèserait 10 % de la levée

Si ce montant se confirmait, les investisseurs kényans représenteraient à eux seuls environ 10 % des fonds visés par l’opération, un poids considérable pour un marché étranger dans une IPO nigériane. Selon une source proche de la transaction, cette demande reflète une confiance forte des acteurs institutionnels de Nairobi dans le projet.

L’entrée en bourse concerne Dangote Petroleum Refinery & Petrochemicals FZE, dont la raffinerie est installée dans la zone franche de Lekki, à Lagos. Mise en service en mai 2023 et entrée en pleine capacité opérationnelle début 2024, l’installation affiche une capacité de traitement de 650 000 barils par jour, ce qui en fait la plus grande unité de raffinage à train unique au monde, pour un coût de construction dépassant les 20 milliards de dollars. L’opération viserait environ 5 milliards de dollars, avec une conclusion attendue en octobre, tandis que la valorisation globale de l’entreprise, selon les estimations avancées ces derniers mois, se situerait entre 20 et plusieurs dizaines de milliards de dollars.

Le dossier déjà entre les mains du régulateur nigérian

La société a déjà déposé sa demande d’introduction en bourse auprès de la Securities and Exchange Commission (SEC) du Nigeria. Une approbation est attendue dans les prochaines semaines, ce qui permettrait la publication d’un prospectus dès septembre. Ce calendrier conditionnerait directement le moment où les investisseurs kényans pourraient concrétiser leur participation.

L’opération a par ailleurs suscité l’intérêt d’autres places boursières du continent. Les bourses d’Afrique du Sud, d’Égypte, du Ghana et du Rwanda auraient elles aussi engagé des discussions avec les conseillers de la raffinerie, afin de permettre à leurs investisseurs locaux d’accéder à la vente d’actions. Le Kenya se distinguerait néanmoins par l’ampleur du montant évoqué à ce stade.

Un précédent chez Dangote sur le NGX

Le groupe Dangote a déjà connu une cotation d’envergure par le passé. En octobre 2010, Dangote Cement avait été introduite sur le Nigerian Exchange, devenant alors la plus grosse capitalisation boursière du marché nigérian. Quinze ans plus tard, la cotation de la raffinerie pétrolière pourrait dépasser ce précédent, tant par la taille de la levée de fonds que par le nombre de marchés africains impliqués. La validation du dossier par la SEC nigériane déterminera le calendrier définitif de l’opération, ainsi que le montant final que les marchés de capitaux kényans choisiront d’engager.