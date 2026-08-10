Real Madrid : fini les vacances pour Mbappé, un match amical prévu mercredi

Les vacances de Kylian Mbappé se sont achevées ce lundi 11 août. L’attaquant a retrouvé le groupe du Real Madrid pour sa première séance d’entraînement collective de la saison, trois semaines après l’élimination des Bleus en Coupe du monde 2026.

Battue en demi-finale par l’Espagne puis privée de la troisième place face à l’Angleterre, l’équipe de France avait quitté le tournoi sans trophée. Le capitaine tricolore s’était alors accordé une coupure, partagée entre un yacht du côté de Miami puis quelques jours en Sardaigne, en Italie, en compagnie de sa compagne, l’actrice espagnole Ester Expósito. Une escapade qui avait suscité des réactions, certains observateurs rappelant déjà une précédente polémique autour de vacances du joueur en Italie pendant une convalescence, quelques mois plus tôt. Cette fois, la coupure estivale s’est achevée sans accroc, avant que Mbappé ne rallie Madrid pour entamer la préparation de la nouvelle saison merengue.

Une reprise complète malgré la coupure estivale

Malgré ces trois semaines loin des terrains, Mbappé a pris part à l’intégralité de la séance programmée à 10 heures, sans aménagement particulier. Il a ensuite terminé ses examens médicaux dans les installations du club, formalité qu’il partageait avec deux recrues estivales du Real, l’international français Ibrahima Konaté et le champion du monde espagnol Marc Cucurella. Cette journée a également marqué sa première rencontre avec le nouvel entraîneur du club, José Mourinho.

Un retour progressif à la compétition

Après ces vacances, le retour au jeu s’annonce par étapes. Mercredi, à 21 heures au stade Riazor, Mbappé devrait disputer une partie du trophée Teresa Herrera face au Deportivo La Corogne, sans toutefois figurer parmi les titulaires. Cette compétition amicale, l’une des plus anciennes d’Espagne puisque sa première édition remonte à 1946, doit lui permettre de retrouver progressivement du rythme. Une titularisation est en revanche envisagée dimanche prochain, à l’occasion d’un amical contre Schalke 04, une fois qu’il aura bénéficié d’une semaine complète d’entraînement collectif.

Objectif Liga dès le 22 août

Ces deux matchs de préparation doivent permettre au joueur de parfaire sa condition physique avant l’entrée en lice du Real Madrid en championnat. La première journée de Liga est programmée le samedi 22 août à 21h30, sur la pelouse de l’Espanyol Barcelone. D’ici là, le club madrilène dispose d’un peu moins de deux semaines pour effacer les effets de la trêve estivale, à commencer par ceux de son numéro 10 français, tout juste rentré de vacances après une Coupe du monde marquée par l’élimination des Bleus.