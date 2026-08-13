Real Madrid : Mourinho face à un casse-tête, six joueurs pour deux places au milieu

Le milieu de terrain du Real Madrid reste le principal point d’interrogation du onze que José Mourinho prépare pour la saison 2026-2027. Selon AS, six joueurs seraient en concurrence pour les deux positions du double pivot dans le 4-2-3-1 privilégié par l’entraîneur portugais.

Mourinho disposerait déjà d’une idée plus précise pour les autres secteurs. Vinícius Jr. et Diomande pourraient occuper les ailes, tandis que Kylian Mbappé serait aligné en pointe et Jude Bellingham dans un rôle de numéro 10. Le choix des deux joueurs chargés d’épauler l’attaque depuis l’entrejeu reste donc à trancher.

Valverde et Bernardo Silva parmi les options

Federico Valverde apparaît comme l’un des candidats les mieux placés. Le milieu uruguayen doit également porter le brassard de capitaine cette saison, mais sa présence dans le onze de départ ne serait pas considérée comme définitivement acquise selon AS.

Bernardo Silva constitue une autre possibilité. Arrivé libre de Manchester City, le Portugais possède l’avantage de pouvoir évoluer à plusieurs positions. Mourinho l’a déjà utilisé plus bas dans l’entrejeu lors de la préparation.

Après le match contre Ferencváros, le technicien portugais avait expliqué que Bernardo pouvait jouer « en six ou en huit », avant de le repositionner plus haut lorsqu’il a constaté ses limites physiques ce jour-là.

Cette polyvalence correspond aussi aux besoins exprimés par Mourinho pour son effectif. Le technicien souhaite travailler avec un groupe réduit d’environ 20 joueurs, ce qui donne davantage de valeur aux profils capables d’occuper plusieurs postes.

Güler, Camavinga et Tchouaméni en concurrence

Arda Güler fait également partie des options étudiées. Le Turc a réalisé une bonne préparation et pourrait être utilisé plus bas malgré sa préférence pour le poste de meneur. Sa situation est particulière puisque Bellingham est annoncé comme le principal candidat au poste de numéro 10.

Eduardo Camavinga figure aussi parmi les six candidats. Le Français a débuté les quatre rencontres de préparation mentionnées par AS, mais il ne serait pas considéré comme une priorité absolue par Mourinho.

Aurélien Tchouaméni complète la liste. De retour plus tard après sa participation à la Coupe du monde, le Français n’avait pas encore repris les séances collectives en raison de légères douleurs physiques. Son expérience au milieu pourrait toutefois lui permettre de prétendre à une place dans le double pivot.

Le sixième candidat est Thiago, dont le départ semblait envisagé avant que Mourinho ne décide finalement de le conserver dans le groupe professionnel. Selon AS, le jeune milieu resterait à la disposition de l’entraîneur malgré une situation administrative liée à son inscription avec la réserve.

Un contexte de forte attente autour de Mourinho

Cette réflexion tactique intervient alors que le retour de Mourinho intervient après deux saisons sans trophée pour le Real Madrid. Le club a effectué plusieurs mouvements importants durant l’intersaison et le secteur du milieu reste l’un des dossiers à régler après les départs de Toni Kroos et Luka Modrić.

Le Portugais doit donc rapidement trouver son équilibre au milieu. Avec six profils disponibles pour deux places, la concurrence devrait rester ouverte jusqu’aux premières journées de la saison.