Mbappé, Tchouameni : les critères qui pourraient guider Zidane pour désigner ses leaders

Kylian Mbappé conserve pour l’instant le brassard de capitaine des Bleus, sans confirmation officielle de Zinédine Zidane depuis sa nomination le 28 juillet. Le nouveau sélectionneur a indiqué n’avoir pas encore échangé avec son attaquant sur ce sujet, préférant le laisser récupérer avant d’aborder son rôle en sélection.

Zidane prend la suite de Didier Deschamps, en poste durant quatorze ans et auteur d’un titre mondial en 2018. Il récupère un groupe classé quatrième du Mondial 2026, où la hiérarchie de commandement doit désormais être précisée avant la reprise de septembre.

Un vice-capitaine déjà rodé au rôle

Aurélien Tchouaméni occupait le statut de vice-capitaine lors du dernier Mondial. Le milieu du Real Madrid a déjà porté le brassard à plusieurs reprises en sélection lors d’absences de Mbappé, notamment face à Israël puis à la Belgique en octobre 2024. Jules Koundé et Mike Maignan figuraient eux aussi parmi les relais identifiés sous Deschamps en cas de forfait du capitaine titulaire.

Cette organisation pourrait constituer la base de travail de Zidane, qui n’a lui-même jamais porté le brassard des Bleus durant sa carrière de joueur. Une singularité qui place l’ancien numéro 10 dans une position inédite au moment de conforter ou de faire évoluer cette chaîne de commandement.

Un profil défensif en progression

Un autre nom circule parmi les observateurs du football français : Dayot Upamecano. Le défenseur du Bayern Munich s’est imposé comme un cadre de la charnière centrale tricolore durant le Mondial 2026, un statut qui pourrait faire de lui une figure d’autorité supplémentaire dans le vestiaire, sans concurrencer directement le brassard de Mbappé.

Une décision attendue mi-septembre

La première liste de Zidane doit être communiquée à la mi-septembre, avant une trêve internationale disputée face à la Turquie le 25 septembre puis en Belgique trois jours plus tard, dans le cadre de la Ligue des nations. Ce rassemblement marquera les débuts officiels du technicien sur le banc des Bleus.

Le choix du capitaine a rarement été immédiat pour un nouveau sélectionneur : Raymond Domenech avait attendu plusieurs mois avant d’introniser Zidane lui-même dans ce rôle, en 2004, après le retrait international de Marcel Desailly.