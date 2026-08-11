Serge Aurier revient au RC Lens pour entraîner les jeunes

À 33 ans, Serge Aurier rejoint le staff des U15 du RC Lens comme entraîneur adjoint. Le club artésien a officialisé le retour de son ancien défenseur à La Gaillette, où il a été formé avant de lancer sa carrière professionnelle en 2009. Cette nouvelle fonction marque une première étape dans la reconversion de l’ancien international ivoirien, qui compte plus de 400 rencontres au plus haut niveau.

Une carrière lancée à Lens

Avant de retrouver les jeunes Sang et Or, Aurier a connu plusieurs grandes étapes dans le football européen. Arrivé au centre de formation lensois en 2006, il fait ses débuts professionnels en décembre 2009, à seulement 16 ans et 363 jours, face à Saint-Étienne. Ce record de précocité au sein du club a longtemps marqué son passage à La Gaillette. Après ses premières saisons avec Lens, le latéral droit rejoint Toulouse en 2012. Ses performances lui permettent ensuite de découvrir le Paris Saint-Germain, d’abord en prêt, puis définitivement en 2015.

Avec le club de la capitale, il remporte deux titres de champion de France, trois Coupes de France, trois Coupes de la Ligue et quatre Trophées des champions selon les données historiques du RC Lens. L’aventure se poursuit en Angleterre avec Tottenham. Aurier y évolue pendant quatre saisons avant de rejoindre Villarreal en 2021. Il passe ensuite par Nottingham Forest, puis Galatasaray en Turquie, où il décroche un nouveau titre de champion en 2024. Sa dernière expérience professionnelle l’a conduit au Persepolis FC, en Iran. Son contrat avec le club iranien a pris fin à l’été 2026.

Aurier, un cadre de la Côte d’Ivoire

Son parcours avec la sélection ivoirienne constitue une autre partie importante de sa carrière. Aurier fait ses débuts internationaux en 2013 et participe à la Coupe du monde 2014 au Brésil. Il dispute aussi plusieurs éditions de la Coupe d’Afrique des nations avec les Éléphants.

Le défenseur connaît deux sacres continentaux. Il fait partie du groupe ivoirien vainqueur de la CAN 2015 en Guinée équatoriale, puis remporte une deuxième fois la compétition en 2023, lors du tournoi organisé en Côte d’Ivoire. Il compte 93 sélections et quatre buts avec son pays, selon les données disponibles.

Une première expérience dans la formation

C’est désormais auprès des jeunes que l’ancien défenseur va poursuivre son parcours. Le RC Lens lui confie une place d’entraîneur adjoint avec les U15. « Entre formation et transmission », a indiqué le club pour présenter son retour.

Aurier pourra ainsi transmettre aux jeunes Lensois une expérience accumulée pendant près de deux décennies entre la France, l’Angleterre, l’Espagne, la Turquie, l’Iran et la sélection ivoirienne. Pour celui qui avait découvert le football professionnel à Lens, cette nouvelle mission constitue un retour aux sources avec une responsabilité différente : accompagner la progression des futurs joueurs du club.