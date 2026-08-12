Real Madrid : Diomandé se dit « fier et heureux » après ses premiers pas à Valdebebas

Yan Diomandé a effectué ses premiers entraînements avec le groupe professionnel du Real Madrid cette semaine, quelques jours après la finalisation de son transfert. L’attaquant ivoirien de 19 ans, formé en partie aux États-Unis avant de rejoindre l’Europe, s’est confié aux médias officiels du club sur cette arrivée au sein d’un effectif qu’il suivait jusque-là depuis son canapé.

Un rêve d’enfance concrétisé

Diomandé a expliqué avoir visé le sommet dès son plus jeune âge. « Quand j’étais enfant, je voulais jouer pour les plus grands clubs du monde », a-t-il confié, ajoutant vouloir que sa famille soit fière de lui. Le joueur, né à Abidjan en novembre 2006, a connu une ascension rapide : passé par la DME Academy en Floride, il rejoint Leganés en 2024, puis RB Leipzig l’été suivant pour 20 millions d’euros, avant de s’engager avec le Real Madrid pour un montant record de 140 millions d’euros, dont 125 millions fixes et 15 millions de bonus. Il devient ainsi la recrue la plus chère de l’histoire du club, devant Jude Bellingham et Eden Hazard.

Interrogé sur les raisons de ce choix, l’Ivoirien n’a pas caché la dimension symbolique du club merengue. « Quand Madrid t’appelle, tu ne peux pas dire non », a-t-il résumé, évoquant l’exigence supérieure qui caractérise selon lui le quotidien du club par rapport à ses expériences précédentes.

Un vestiaire peuplé d’anciens modèles

L’intégration au groupe s’accompagne d’une forme de vertige assumé. Diomandé a raconté partager désormais le quotidien de joueurs qu’il ne connaissait auparavant qu’à travers un écran de télévision, une situation qu’il a qualifiée d’apprentissage permanent au contact des cadres de l’équipe. Il a également tenu à remercier l’entraîneur José Mourinho, avec qui il affirme avoir échangé avant la finalisation de son arrivée, le créditant en partie de sa signature.

Le jeune attaquant, qui se décrit comme réservé de nature, a indiqué vouloir avant tout comprendre les automatismes du groupe avant de s’imposer. Son intégration progressive intervient alors que Real Madrid entame sa préparation estivale sous la houlette du technicien portugais, arrivé récemment sur le banc madrilène.

Une progression rapide en trois ans

Le parcours de Diomandé montre une ascension accélérée. Il n’a débuté en professionnel qu’en janvier 2025, avant d’inscrire son premier but quelques mois plus tard puis de s’illustrer en sélection ivoirienne des moins de 23 ans. Il avait notamment disputé son tout premier match professionnel face au Real Madrid, entré en fin de rencontre au Santiago Bernabéu. Un an plus tard, sous les couleurs de RB Leipzig, il inscrit un triplé contre l’Eintracht Francfort en 18 minutes et termine élu meilleur espoir de Bundesliga.

Pour l’heure, Diomandé n’a pas encore été retenu dans le groupe pour les premières échéances de pré-saison madrilènes, la direction technique privilégiant une adaptation progressive. Le joueur devrait néanmoins figurer parmi les prétendants à une place dans l’effectif pour les prochains matchs amicaux, à mesure que sa préparation physique avance.