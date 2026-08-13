Real Madrid : Mourinho sacrifie le spectacle offensif pour une discipline tactique

José Mourinho a fixé à vingt le nombre de joueurs qu’il souhaite conserver dans son effectif au Real Madrid. L’entraîneur portugais a mis en place un système en 4-2-3-1 à double pivot, assorti d’obligations défensives inédites pour Vinícius Júnior.

Un effectif volontairement réduit

Le club madrilène compte actuellement vingt-six joueurs professionnels, trois de plus que le seuil fixé par le technicien, en comptant les absents de longue date Éder Militão, Rodrygo et Ferland Mendy. Mourinho a formulé cette exigence après le match amical de Budapest, déclarant vouloir un groupe resserré de vingt joueurs, blessés compris. Cette limite volontaire tranche avec les dernières saisons du club, marquées par l’accumulation de talents individuels sans hiérarchie claire. Selon l’entraîneur, un vestiaire trop fourni, où plusieurs joueurs peinent à obtenir du temps de jeu, risquerait de fragiliser le climat de travail collectif.

Pour atteindre cet objectif, plusieurs départs sont envisagés avant la clôture du mercato estival. Des profils flexibles comme Arda Güler, susceptible d’occuper divers postes offensifs et le milieu de terrain, seraient privilégiés dans cette logique de resserrement, tout comme Bernardo Silva, dont la polyvalence répond aux mêmes critères. Jude Bellingham bénéficierait du même statut, sa capacité à changer de position correspondant à la philosophie défendue par le nouveau staff technique.

Un dispositif tactique pensé pour la rigueur

Le choix du 4-2-3-1 à double pivot marque une rupture avec les systèmes plus offensifs employés par les précédents entraîneurs du club cette saison. Carlo Ancelotti, Xabi Alonso puis Álvaro Arbeloa se sont succédé sans stabiliser une identité de jeu, alors que le titre de champion d’Espagne échappait au club au profit du FC Barcelone. Mourinho aurait imposé des tâches défensives précises à Vinícius Júnior, jusqu’ici principalement sollicité pour ses qualités offensives. L’ailier brésilien devrait désormais participer davantage aux replis défensifs, dans un dispositif où chaque joueur assume un rôle double.

Cette approche s’appuie sur des schémas fixes, des automatismes défensifs renforcés et des transitions offensives structurées, plutôt que sur l’initiative individuelle laissée libre auparavant. L’objectif affiché consiste à limiter les espaces concédés à l’adversaire tout en conservant une capacité de transition rapide vers l’avant.

Un mercato aligné sur cette stratégie

Le club a investi 225 millions d’euros lors de six recrutements cet été pour répondre aux besoins définis par l’entraîneur : Yan Diomande, Marc Cucurella, Denzel Dumfries, Ibrahima Konaté, Bernardo Silva et Carlos Espí. Bernardo Silva, arrivé libre de Manchester City, devrait se voir confier le contrôle du tempo au milieu de terrain, une mission jugée centrale dans le dispositif imaginé par Mourinho.

À moins de deux semaines du coup d’envoi de la saison 2026/2027, la direction du club affirme que l’effectif est constitué à 95 %. Le dernier titre de champion d’Espagne du Real Madrid remonte à la saison 2023/2024, sous la direction d’Ancelotti.