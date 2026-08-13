Platini, admiratif de Michael Olise, dénonce les « mercenaires » du foot moderne

Michel Platini a livré une critique sévère du football actuel dans un entretien accordé au magazine L’Équipe. L’ancien capitaine des Bleus y dénonce des joueurs devenus, selon lui, de simples « marques et mercenaires ».

Une génération jugée trop détachée des clubs

Le triple Ballon d’Or oppose sa propre époque à celle des footballeurs actuels. Il affirme que sa génération défendait avant tout des couleurs et un public, quand les joueurs d’aujourd’hui chercheraient surtout, selon ses mots, à « rentrer dans l’histoire ». D’après lui, cet attachement aux clubs et aux supporters aurait progressivement disparu au profit d’une logique individuelle. Platini s’en prend également à la place prise par les récompenses individuelles dans le football contemporain. Pour lui, le Ballon d’Or serait devenu un objectif en soi, davantage recherché que les titres collectifs.

Une position tranchée sur la santé mentale

Interrogé sur la libération de la parole des joueurs concernant leur santé mentale, l’ancien président de l’UEFA affiche peu de compréhension. Il estime que les footballeurs ont choisi une carrière exposée et qu’ils doivent en assumer les contreparties, sans se plaindre publiquement de la pression exercée sur eux. Selon lui, un joueur devrait être évalué uniquement sur ses prestations sportives, indépendamment de ses déclarations dans les médias.

Cette sortie intervient alors que plusieurs footballeurs de haut niveau, à l’image de certains internationaux français, ont pris la parole ces dernières années sur ce sujet, longtemps resté tabou dans le football professionnel.

Une admiration affichée pour Michael Olise

Malgré ce constat sévère sur l’évolution du football, Platini distingue Michael Olise parmi les joueurs actuels. L’ailier du Bayern Munich, formé en Angleterre avant de rejoindre l’équipe de France, s’est imposé comme l’une des valeurs montantes du football tricolore depuis son transfert estival à Munich pour 53 millions d’euros.

Auteur de plusieurs buts et passes décisives depuis son arrivée en Bundesliga, le joueur de 24 ans a également décroché sa première sélection avec les Bleus et une médaille olympique en 2024, avant de participer à la qualification de la France pour la Coupe du monde 2026.