Le Real Madrid remporte le Trophée Teresa Herrera face au Deportivo La Corogne (1-0)

Un but inscrit juste avant la pause a suffi au Real Madrid pour s’imposer face au Deportivo La Corogne, mercredi 12 août, au stade Abanca-Riazor. Score final : 1-0, et un dixième sacre madrilène dans cette compétition estivale.

Une action éclair signée Brahim Díaz

L’unique réalisation de la rencontre porte la signature de Brahim Díaz, à la 45e+1. Le gardien Andriy Lunin relance rapidement de la main vers l’attaquant hispano-marocain, qui parcourt alors une trentaine de mètres balle au pied avant de battre Leo Román d’une frappe croisée. Cette action isolée reste la seule véritable occasion transformée d’une première période globalement pauvre en tirs cadrés. Peu auparavant, le portier local avait déjà repoussé une tête d’Endrick, trouvé par Arda Güler sur un service précis.

Sous la direction de José Mourinho, l’équipe madrilène alignait également Dean Huijsen, Eduardo Camavinga et Vinícius Júnior, dans un onze privé de plusieurs éléments : Kylian Mbappé, à peine rentré de sa participation à la Coupe du monde, ainsi que Marc Cucurella, Ibrahima Konaté, Aurélien Tchouaméni et Thibaut Courtois n’ont pas pris part au déplacement galicien.

Un Deportivo accrocheur jusqu’au bout

Emmenés par Pierre-Emerick Aubameyang, les Galiciens ont tenu tête à leur adversaire sur le plan physique, sans parvenir à égaliser. En seconde période, Noubi a buté sur Lunin après avoir armé une frappe au point de penalty, et le gardien ukrainien a de nouveau été décisif dans les dernières minutes en repoussant une tentative de Kevin Sánchez. Côté madrilène, la seconde mi-temps a été marquée par une série de changements, avec les entrées de Federico Valverde et Trent Alexander-Arnold, sans que le score évolue davantage jusqu’au coup de sifflet final.

Un trophée né d’une œuvre caritative

Le Trophée Teresa Herrera doit son nom à une figure locale du XVIIIe siècle, connue pour son engagement auprès des habitants démunis de La Corogne et fondatrice d’un hôpital dédié aux femmes malades et aux orphelins. Créée en 1946 pour financer des œuvres sociales dans la ville, l’épreuve est organisée chaque année par le club local au stade de Riazor et associe traditionnellement une équipe invitée de renom.

Avec cette victoire, le club madrilène porte à dix son total de trophées dans cette compétition, après des sacres en 1949, 1953, 1966, 1976, 1978, 1979, 1980, 1994 et 2013 — année de sa dernière apparition avant ce retour. Le Deportivo, de son côté, demeure le club le plus titré de l’histoire de l’épreuve, avec plus de vingt-cinq trophées remportés depuis sa création.

Cette rencontre constituait le troisième match de préparation estivale pour les Madrilènes, restés invaincus depuis le début de leur préparation malgré un nul concédé face à la Fiorentina et une victoire arrachée contre le Ferencváros. Un dernier test amical les attend dès dimanche face à Schalke 04, avant le lancement officiel de la saison de Liga, prévu le 22 août contre l’Espanyol.