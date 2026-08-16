Real Madrid - Schalke : pourquoi les débuts de Diomandé, aux côtés d'un Mbappé revanchard, sont si attendus

Yan Diomandé et Kylian Mbappé pourraient tous deux fouler la pelouse ce dimanche à 17h, lors du déplacement du Real Madrid face à Schalke 04, à la Veltins-Arena de Gelsenkirchen. Ce sera une première de la saison pour l’un comme pour l’autre : les débuts espérés du jeune Ivoirien, et le retour en amical de l’attaquant français après le Mondial.

Une première attendue depuis deux matchs

Convoqué depuis plusieurs jours à l’entraînement collectif, Diomandé avait été laissé de côté pour les deux précédents matchs de présaison face à Ferencváros et au Deportivo La Corogne, jugé alors pas encore prêt à enchaîner. Sa signature, estimée à 140 millions d’euros cet été, en fait le joueur le plus cher jamais recruté par le club. Son inclusion dans le groupe de 24 joueurs retenus par José Mourinho pour ce déplacement en Allemagne marque donc sa première occasion de fouler la pelouse avec l’équipe première, aux côtés d’autres joueurs eux aussi convoqués pour la première fois de l’été, tels Marc Cucurella, Ibrahima Konaté et Thibaut Courtois.

Le retour de Mbappé, porté par l’arrivée de Mourinho

Mbappé effectue lui aussi son grand retour, après trois semaines de vacances consécutives à son parcours avec les Bleus au Mondial 2026. Ce sera sa première apparition en match amical de l’été. Le 14 août, au micro de Real Madrid TV, l’attaquant français a affiché ses ambitions pour la saison qui débute : « Cette année, nous allons gagner des titres », a-t-il promis, se disant également « ravi » de travailler désormais sous les ordres de Mourinho.

Cette déclaration fait écho au bilan des deux dernières saisons du club, resté sans le moindre trophée depuis l’arrivée de Mbappé en 2024, une première depuis plusieurs décennies pour l’institution madrilène. L’attaquant espère que le technicien portugais, déjà double vainqueur de la Ligue des champions avec Porto et l’Inter Milan, pourra mettre fin à cette disette, en particulier sur la scène européenne, où le club a été éliminé en quarts de finale par le Bayern Munich la saison passée.

Un dernier test avant la Liga

La rencontre constitue le dernier match de préparation du Real Madrid avant la reprise du championnat, prévue le 22 août face à l’Espanyol Barcelone. Invaincue jusqu’ici hormis un nul contre la Fiorentina, l’équipe madrilène affronte une formation de Schalke tout juste promue en Bundesliga, qui accueille ce match à l’occasion du 25e anniversaire de son stade, inauguré le 13 août 2001.

Plusieurs joueurs manqueront ce rendez-vous : Endrick suit un programme individuel destiné à limiter les risques de blessure, tandis qu’Aurélien Tchouaméni reste indisponible en raison d’une fatigue musculaire à la cuisse. Eder Militao, Rodrygo, Ferland Mendy et Raul Asencio, absents de longue date, complètent la liste des joueurs écartés pour ce déplacement en Allemagne.