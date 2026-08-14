Real Madrid : Mourinho veut associer Bellingham à Mbappé dans son nouveau système

Jude Bellingham devrait occuper une position plus offensive au Real Madrid cette saison, avec l’objectif de l’installer derrière Kylian Mbappé dans le dispositif de José Mourinho. Le technicien portugais souhaite ainsi tirer davantage profit des qualités de l’international anglais tout en trouvant un équilibre avec les autres cadres offensifs de l’équipe.

Selon les informations rapportées par la presse espagnole, Mourinho envisage un système en 4-2-3-1 avec Bellingham dans le rôle de meneur de jeu. Le milieu madrilène serait placé plus près de la surface adverse, tandis que Mbappé évoluerait en pointe. Cette organisation doit permettre à l’Anglais de retrouver une zone dans laquelle il peut davantage exploiter ses déplacements, sa capacité à se projeter et son efficacité devant le but.

Bellingham appelé à retrouver un rôle offensif

Cette orientation intervient alors que Bellingham s’apprête à entamer sa quatrième saison sous le maillot madrilène. Son arrivée en Espagne avait rapidement été marquée par une forte production offensive. Lors de sa première campagne, il avait inscrit 23 buts et délivré 13 passes décisives toutes compétitions confondues, selon les données reprises dans la publication consacrée au projet de Mourinho.

La suite a été plus compliquée pour l’ancien joueur du Borussia Dortmund. Des problèmes physiques et les changements de position ont contribué à réduire son influence offensive. Le technicien portugais chercherait donc à lui redonner une place plus proche du but afin de favoriser ses courses dans la surface.

Le retour de Bellingham à l’entraînement a aussi été accompagné d’un discours positif du joueur. Présenté par les médias espagnols comme particulièrement enthousiaste à l’idée de travailler avec Mourinho, il a expliqué avoir davantage d’expérience et aborder cette nouvelle saison avec confiance.

Mbappé et Vinicius dans l’équation

Le repositionnement de Bellingham pose aussi la question de son association avec Kylian Mbappé et Vinicius Junior. Mourinho doit répartir les responsabilités offensives entre plusieurs joueurs capables d’occuper des zones similaires et éviter que leurs déplacements ne se neutralisent.

L’idée serait de rapprocher Bellingham de Mbappé tout en maintenant Vinicius dans le secteur offensif. Le Portugais devra également tenir compte des performances de ses autres options, alors que la pré-saison lui sert encore à définir son équipe type.

Cette reconstruction intervient après deux saisons sans trophée majeur pour le Real Madrid. Reuters rapporte que le club a répondu à cette période par plusieurs changements importants, dont l’arrivée de Mbappé, Bernardo Silva et Ibrahima Konaté, ainsi que la prolongation de Vinicius. Le retour de Mourinho constitue une autre étape de cette relance.

Le premier match officiel de cette nouvelle ère est prévu le 22 août contre l’Espanyol. D’ici là, Mourinho dispose encore de quelques jours pour tester son organisation et déterminer comment faire fonctionner ensemble Bellingham, Mbappé et Vinicius.