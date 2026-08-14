Salaires impayés : Pape Bouna Thiaw met en demeure la FSF de payer 423,8 millions FCFA

Une facture de 423.820.300 FCFA a été signifiée à la Fédération sénégalaise de football le 13 août par un huissier de justice. L’acte, remis aux bureaux de la FSF à la Cité Keur Gorgui à Dakar, réclame le règlement intégral des salaires et primes dus à l’ancien sélectionneur Pape Bouna Thiaw depuis mars 2026.

Un contrat de 36 mois resté lettre morte

Le document rappelle les termes d’un contrat de travail signé entre Thiaw et le président de la FSF Abdoulaye Fall, courant du 1er mars 2026 au 28 février 2029. L’article 5 de cet accord fixait une rémunération mensuelle nette de 30 millions FCFA, avec effet rétroactif à la date de signature. Selon la mise en demeure rédigée par Maître Guedel Ndiaye, « les arriérés de salaires seront versés concomitamment à la signature dudit contrat » — une clause restée sans application depuis six mois.

L’huissier Fatma Haris Diop a remis l’acte à un responsable du service courrier de la fédération, qui en aurait accusé réception. Le courrier précise que le cabinet d’avocats a été mandaté « d’explorer, avant toute chose, la possibilité d’un règlement amiable » avant d’envisager une procédure contentieuse.

Le détail d’une créance de plus de 423 millions FCFA

Le montant réclamé se décompose en plusieurs postes distincts. Les salaires de mars à août 2026 représentent à eux seuls 180 millions FCFA, calculés sur six mensualités de 30 millions. S’y ajoutent 90 millions FCFA au titre d’une partie de la prime de signature échue, ainsi que 30 millions FCFA correspondant à une portion de la prime spéciale prévue au contrat.

La note inclut également des frais avancés par le technicien lors d’un déplacement effectué entre le 11 et le 19 avril 2026, pour un montant de 10.716.300 FCFA, dont la facture aurait été transmise à la fédération dès le mois de mai sans être honorée. Une indemnité de logement de 12 millions FCFA et un forfait carburant de 1.104.000 FCFA complètent la liste, aux côtés d’une prime de 100 millions FCFA liée au sacre à la Coupe d’Afrique des nations et à la qualification pour la Coupe du monde.

Un contrat conclu en pleine campagne mondiale

Ce contentieux survient après plusieurs semaines de tensions entre l’État sénégalais et la FSF autour du financement de ce même contrat. La ministre de la Jeunesse et des Sports, Djireye Clotilde Coly, avait notifié fin juillet son refus de prendre en charge les émoluments du technicien, estimant que l’accord n’avait jamais reçu l’aval préalable des autorités, l’État intervenant habituellement comme tiers-payeur dans ce type de contrat.

Thiaw avait été démis de ses fonctions de sélectionneur le 11 juillet, après l’élimination des Lions en seizièmes de finale du Mondial 2026 face à la Belgique. Il avait mené l’équipe nationale à la victoire lors de la CAN 2025 disputée au Maroc, sa première consécration dans cette compétition à la tête des Lions, avant d’écoper en janvier d’une suspension de cinq matchs et d’une amende de 100.000 dollars infligées par la Confédération africaine de football pour son comportement lors de la finale contre les Marocains.

La FSF n’a pas encore réagi publiquement à cette mise en demeure. Le délai fixé pour un règlement amiable expose l’instance fédérale à une éventuelle procédure judiciaire en cas d’absence de réponse.