Bénin : Amori Brunet reçoit les nouveaux ambassadeurs du Canada et des Émirats arabes unis

Deux nouveaux ambassadeurs ont remis leurs lettres de créance à Cotonou le lundi 3 août, ouvrant une nouvelle étape dans les relations diplomatiques du Bénin avec le Canada et les Émirats arabes unis. La cheffe de la diplomatie béninoise, Amori Brunet, a reçu séparément les deux représentants au cours de la journée.

Une ambassadrice canadienne installée à Cotonou

S.E. Mme Evedabi, ambassadrice agréée du Canada près le Bénin, a présenté les copies figurées de ses lettres de créance à la ministre des Affaires étrangères. Une séance de travail a suivi cette cérémonie, réunissant Amori Brunet, le ministre délégué chargé de la Mobilisation des ressources extérieures et de la Gestion de la dette, Hugues Oscar Lokossou, ainsi que le ministre du Tourisme, du Commerce extérieur, de l’Industrie et de la Promotion de l’investissement privé, Shegun Bakari.

Les discussions ont porté sur les projets de coopération bilatérale et sur le renforcement des relations économiques et commerciales entre les deux pays. La visite prochaine de la ministre canadienne Anita Anand, attendue cette semaine à Cotonou, a également été évoquée. Ce déplacement doit inclure l’inauguration officielle de l’ambassade du Canada dans la capitale économique béninoise.

L’émissaire émirati reçu à son tour

S.E. M. Hazza Mohammed Falah Al Qahtani, ambassadeur agréé des Émirats arabes unis près le Bénin, a lui aussi remis ses lettres de créance à Amori Brunet au cours de la même journée. Une séance de travail a ensuite réuni le diplomate et le ministre Hugues Oscar Lokossou, consacrée aux projets de coopération engagés entre Abou Dhabi et Cotonou et au suivi des dossiers déjà en cours.

Ces échanges interviennent alors que les Émirats arabes unis comptent parmi les principaux bailleurs et investisseurs du Golfe présents en Afrique de l’Ouest, avec des engagements financiers portés ces dernières années vers les secteurs portuaire, logistique et énergétique du continent.

Un agenda diplomatique chargé pour le Bénin

Cette double cérémonie intervient alors que le Bénin a accueilli, à peine trois semaines plus tôt, treize autres ambassadeurs reçus au Palais de la Marina par le président Romuald Wadagni, parmi lesquels des représentants du Ghana, du Tchad, de l’Algérie et du Nigeria. La visite annoncée d’Anita Anand cette semaine devrait permettre de préciser le contenu des projets de coopération évoqués lundi entre Cotonou et Ottawa.