Russie : le FSB déjoue un attentat visant un militaire à Krasnodar

Un projet d’attentat contre un employé d’un commissariat militaire a été déjoué à Krasnodar, dans le sud de la Russie, a annoncé le FSB le 12 août 2026. Un suspect a été arrêté alors qu’il tentait, selon les autorités russes, de récupérer un dispositif explosif placé dans une cache.

L’homme aurait préparé l’explosion du véhicule de la cible en échange d’une rémunération. D’après les éléments communiqués par le FSB et rapportés par plusieurs médias russes, il aurait été en contact avec des représentants des services de renseignement ukrainiens. Ces accusations n’ont pas été confirmées de manière indépendante.

Un explosif retrouvé dans une cache

Selon le service de sécurité russe, le suspect devait récupérer un engin explosif avant de passer à l’action. Son interpellation serait intervenue au moment où il se rendait sur le lieu où le dispositif avait été dissimulé.

Le FSB affirme que l’objectif était de faire exploser la voiture d’un responsable relevant du commissariat militaire. Les autorités russes présentent cette opération comme une tentative d’assassinat préparée avec l’appui de services ukrainiens. Le suspect aurait accepté d’exécuter cette mission contre une récompense financière, selon les informations communiquées par le service russe.

Une procédure pénale a été engagée contre l’homme. Les chefs retenus comprennent la trahison, la participation aux activités d’une organisation terroriste et la détention illégale d’explosifs. Le suspect a été placé en détention provisoire, selon les informations publiées le 12 août.

Une autre affaire annoncée dans la région de Kherson

Cette arrestation intervient deux jours après une autre opération annoncée par le FSB dans la région de Kherson.

Le 10 août, le service russe avait déclaré avoir arrêté à Skadovsk un ressortissant russe soupçonné de préparer une attaque contre des militaires russes. Selon les autorités russes, l’homme aurait été recruté par l’intermédiaire de Telegram et aurait reçu pour mission de préparer une attaque.

Les enquêteurs affirmaient avoir découvert un engin explosif improvisé dissimulé dans une batterie externe. Le suspect avait également été placé en détention dans le cadre d’une procédure pénale, selon les informations publiées par Interfax le 10 août.

Des accusations russes visant les services ukrainiens

Les deux affaires ont en commun la version avancée par le FSB : des ressortissants russes auraient été utilisés pour préparer des attaques contre des militaires ou des responsables liés à la défense, avec des instructions provenant de services ukrainiens. Ces éléments restent toutefois fondés sur les déclarations des autorités russes.

Le cas de Krasnodar intervient ainsi dans un contexte de plusieurs arrestations annoncées récemment par les services de sécurité russes pour des projets d’attaques impliquant des explosifs. Aucune confirmation indépendante ne permet, à ce stade, d’établir les liens opérationnels allégués entre les différents dossiers.