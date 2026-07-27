Apple envisagerait des lunettes intelligentes sans caméra pour rassurer sur la confidentialité

La révélation des premières lunettes connectées d’Apple n’aura pas lieu en 2026. Selon les informations de Mark Gurman, journaliste chez Bloomberg, le groupe de Cupertino repousserait sa présentation à l’année suivante, avec une mise en vente qui suivrait quelques mois plus tard.

Un arbitrage centré sur la caméra

Le report ne tiendrait pas à des difficultés d’ingénierie classiques. En interne, le projet buterait sur une question précise : que faire de la caméra embarquée. Deux versions seraient actuellement testées par les équipes du groupe matériel Vision. Une première option écarterait purement et simplement tout capteur photo, ne conservant que les fonctions vocales, l’accès à Siri, les appels et la musique. Une seconde option conserverait un module de caméras, mais le limiterait à l’analyse de l’environnement pour des usages d’intelligence artificielle, sans permettre à l’utilisateur de capturer ni d’enregistrer la moindre image.

Cette prudence s’expliquerait par le climat entourant les lunettes concurrentes de Meta. Les modèles Ray-Ban de cette marque ont déjà fait l’objet d’un recours collectif et de signalements pour usage détourné, notamment via des comptes utilisant l’appareil pour filmer des inconnus sans leur consentement dans l’espace public. Instagram aurait supprimé plusieurs de ces comptes ces derniers mois.

Des protections inédites en préparation

Chez Apple, la confidentialité serait présentée en interne comme un objectif prioritaire de ce projet. Le groupe travaillerait sur des dispositifs matériels et logiciels absents de ses produits actuels : traitement des données directement sur l’appareil plutôt que dans le cloud, absence de reconnaissance faciale, exclusion des enregistrements des jeux de données utilisés pour entraîner ses modèles d’IA. Contrairement à Meta, les vidéos captées ne seraient pas soumises à un visionnage par des employés pour modération.

Une signalisation lumineuse plus difficile à contourner serait à l’étude autour de l’objectif, pensée pour empêcher qu’un utilisateur puisse dissimuler l’appareil en train d’enregistrer, une faille reprochée aux lunettes Meta où le voyant peut être caché sans grand effort.

Un marché en forte croissance

L’enjeu commercial reste élevé pour Apple, qui arrive en retard sur ce segment. Le marché mondial des lunettes connectées sans écran a représenté 2,25 millions d’unités vendues au premier trimestre 2026, en hausse de 167 % sur un an. Meta domine très largement ce secteur, avec près de sept ventes sur dix réalisées à son profit. Renoncer entièrement à la capture photo et vidéo priverait Apple de l’argument qui a fait le succès des Ray-Ban Meta : la prise de vue à la première personne. Le groupe devra trouver un équilibre entre différenciation sur la vie privée et attractivité face à une concurrence déjà bien installée.

Le Vision Pro, lancé en 2024 à plus de 3 500 dollars, avait connu un accueil commercial limité, poussant Apple à réorienter sa stratégie de réalité spatiale vers un format plus léger et abordable.