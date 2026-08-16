Titularisé par Mourinho, Mbappé marque et lance le Real vers une victoire 3-0 à Schalke

Trois buts en une seule mi-temps ont suffi au Real Madrid pour dominer Schalke 04 dimanche, au Veltins-Arena. Score final : 3-0, dernier test estival des Merengues avant le coup d’envoi de la Liga.

L’ouverture du score est venue d’une erreur défensive allemande. Sous la pression de Bernardo Silva, le milieu Ron Schallenberg a mal négocié une relance, offrant le ballon à Kylian Mbappé, seul face au gardien Loris Karius, qui n’a pas tremblé pour conclure d’un tir croisé (5e minute). L’attaquant français retrouvait un rôle de titulaire pour la première fois depuis la reprise de l’entraînement sous José Mourinho, après une coupure de trois semaines liée à la Coupe du monde disputée avec l’équipe de France.

Un deuxième but venu d’un corner

Quinze minutes plus tard, une action travaillée a permis au Real de doubler la mise. Arda Güler a tiré un corner précis vers le premier poteau, où Dean Huijsen a surgi pour placer une tête plongeante hors de portée du gardien allemand. Le défenseur, aligné dans l’axe aux côtés de la recrue Ibrahima Konaté, inscrivait ainsi son deuxième but de la présaison.

À la pause, Mourinho a effectué une série de changements : Thibaut Courtois, Konaté, Bernardo Silva et Mbappé ont cédé leur place. En seconde période, l’entrant Carlos Espí a alourdi le score en reprenant un centre d’Álvaro Carreras (56e). Cette rencontre a marqué les débuts sous le maillot madrilène de Yan Diomande, autre visage nouveau du mercato estival.

Une revanche symbolique après 2015

Les deux clubs ne s’étaient plus affrontés en compétition officielle depuis les huitièmes de finale de la Ligue des champions 2014-2015. Vainqueur 2-0 à l’aller à Gelsenkirchen grâce à des buts de Cristiano Ronaldo et Marcelo, le Real Madrid avait ensuite vacillé au retour au Santiago-Bernabéu, encaissant quatre buts de Schalke, dont un doublé de Klaas-Jan Huntelaar, pour finalement l’emporter 3-4 et se qualifier de justesse sur le score cumulé de 5-4. Un an plus tôt, en 2013-2014, les Madrilènes avaient largement dominé l’équipe allemande, s’imposant 6-1 à l’extérieur avant de conclure la double confrontation par une nouvelle victoire à domicile.

Deux trajectoires opposées cette semaine

Le Real Madrid entamera sa saison de Liga samedi prochain à 21h30, en déplacement chez l’Espanyol Barcelone. Schalke 04, tout juste promu en Bundesliga, disputera son premier match officiel de la saison le 24 août, en Coupe d’Allemagne face à Hallescher. Sous la direction de Mourinho, nommé cet été à la tête du club espagnol, le Real Madrid a bouclé sa tournée de présaison sans défaite en quatre rencontres.