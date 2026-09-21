Real Madrid: Mbappé très humble et fair-play après la défaite en derby

Kylian Mbappé a réagi le 21 septembre 2026 à la défaite du Real Madrid face à l’Atlético, au lendemain du derby madrilène disputé au Metropolitano. Interrogé par le quotidien espagnol AS à la suite de la rencontre, l’attaquant français a reconnu plusieurs erreurs arbitrales, mais a refusé d’en faire le principal sujet de la rencontre. Battu 2-1, le Real Madrid occupe désormais la quatrième place de Liga, avec six points de retard sur le FC Barcelone qui s’est imposé 3-1 face au FC Séville. Les Merengues avaient notamment contesté plusieurs décisions concernant Kang-in Lee et Cristian Romero.

Le capitaine du Real Madrid a expliqué face à la presse qu’il préférait garder pour lui son analyse des décisions arbitrales, préférant ne pas en rajouter alors que l’homme en noir de la rencontre, Miguel Ángel Ortiz Arias, a été critiqué de toutes parts par le banc Madrilène. Une manière pour lui de prendre un peu de hauteur, après que son équipe ait été battu dans tous les compartiments du jeu (35 % de possession de balle et 6 tirs contre 65 % de possesson pour l’Atléti et 12 tirs dont 7 cadrés).

L’attaquant français a rappelé qu’il n’avait jamais été particulièrement porté sur les discussions autour des arbitres et ne souhaitait pas vraiment changer cette approche. Pour Mbappé, cette défaite constitue surtout un coup d’arrêt dans une saison encore longue, car il ne s’agissait que de la septième journée (mais déjà deux défaites pour le Real, qui compte six points de retard sur les Blaugranas). Le Français a ajouté que son équipe doit désormais se concentrer sur les prochaines échéances pour rapidement revenir dans la course au titre.

Une colère qui dépasse le terrain

L’ambiance était pourtant bien différente autour du club. Après la rencontre, José Mourinho s’est présenté en conférence de presse avec deux photos imprimées montrant des interventions de Kang-in Lee sur Federico Valverde et de Cristian Romero sur Jude Bellingham. L’entraîneur du Real Madrid estimait que ces deux actions auraient dû entraîner des expulsions. Le comité arbitral a par ailleurs reconnu une erreur concernant l’intervention de Lee Kang-in. Mourinho a également remis en cause le manque d’expérience de l’arbitre Miguel Ángel Ortiz Arias pour un derby de cette importance.

Dans les tribunes, Florentino Pérez a lui aussi connu un épisode tendu. Selon le journaliste Juanma Castaño, le président du Real Madrid aurait vivement réagi en apprenant la présence d’Enrique Riquelme dans la tribune présidentielle. Ancien adversaire de Pérez lors de l’élection à la présidence du club, Riquelme pourrait de nouveau jouer un rôle dans la vie politique du Real Madrid. Le président aurait même envisagé de quitter les tribunes avant d’être convaincu de rester pour assister à la fin de la rencontre.

Mbappé choisit de tourner la page

Malgré cette agitation, Kylian Mbappé semble vouloir adopter donc un discours plus calme. Le Français reconnaît que certaines décisions peuvent être discutées, mais refuse d’en faire une justification de la défaite. Peut-être aussi pour lui, un moyen de calmer le jeu après les nombreuses critiques dont il a été la victime suite à sa sortie sur les récents Ballon d’Or et l’épisode du maillot en soutien à Ceuta, qu’il n’a pas souhaité porter.