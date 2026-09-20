Défaite au derby : le Real Madrid conteste trois décisions arbitrales dans son communiqué

Le Real Madrid a terminé le derby madrilène à dix contre onze dès la 50e minute, après l’expulsion de Dean Huijsen. Le club a perdu 2-1 face à l’Atlético de Madrid dimanche au stade Metropolitano, dans une rencontre marquée par plusieurs interventions de l’arbitrage vidéo.

Trois décisions pointées du doigt

Trois séquences précises figurent dans le texte diffusé par les Merengues, ciblant directement l’arbitre Miguel Ángel Ortiz Arias. La première remonte à la 35e minute : lors d’un duel entre Jude Bellingham et Cristian Romero, l’arbitre sanctionne le joueur du Real Madrid d’un carton jaune. L’assistant vidéo Daniel Jesús Trujillo intervient alors pour demander un visionnage sur écran. Ortiz Arias annule finalement ce carton et sanctionne plutôt Romero, sans l’expulser.

Le second fait dénoncé concerne Kang-In Lee, accusé d’avoir marché sur la cheville gauche de Federico Valverde à la 44e minute. Selon le club, aucune carte n’a été montrée sur cette action, et l’assistant vidéo n’est pas intervenu cette fois.

Le troisième point, moins relayé jusqu’ici, porte sur l’expulsion de Huijsen. À la 50e minute, une faute du défenseur sur Giuliano Simeone est d’abord jugée passible d’un simple carton jaune, avec penalty accordé à l’Atlético. Une nouvelle consultation de la VAR conduit ensuite à un carton rouge direct, laissant le Real Madrid en infériorité numérique pour le reste de la partie.

Un penalty transformé et un match à dix

Alejandro Grimaldo convertit le penalty consécutif à l’expulsion de Huijsen, donnant l’avantage à l’Atlético. Le score final s’établit à 2-1 en faveur des Colchoneros, qui reprennent ainsi un point d’avance sur leur rival dans la course au titre.

Du côté du banc madrilène, l’entraîneur José Mourinho a lui aussi critiqué l’arbitrage, mais dans le sens inverse : il estime que deux cartons rouges auraient dû être adressés à des joueurs de l’Atlético dans le premier acte. Il a également jugé « très étrange » la manière dont le nom de l’arbitre du derby avait été communiqué plusieurs jours à l’avance.

Une désignation déjà inédite

Ortiz Arias dirigeait ce dimanche son tout premier derby madrilène, une situation impossible avant la saison dernière. Né à Madrid, il devenait le premier officiel originaire de la capitale à arbitrer une rencontre entre les deux clubs de la ville, la Commission technique des arbitres espagnole ayant abandonné entretemps le critère régional qui l’en empêchait auparavant.

Le Real Madrid avait déjà adressé une lettre ouverte à la Fédération espagnole après une défaite contre l’Espanyol plus tôt dans la saison, dénonçant un système jugé « discrédité ». Le club n’a pas précisé s’il comptait engager une nouvelle démarche similaire après ce derby perdu.