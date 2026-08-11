Ballon d'Or 2026 : Mbappé relégué au second plan par Luis Enrique et Vitinha

Aucun des deux hommes forts du PSG n’a placé Kylian Mbappé parmi ses favoris pour le prochain Ballon d’Or. Interrogés à deux jours d’intervalle, Luis Enrique et Vitinha ont chacun avancé un nom différent, sans citer l’attaquant du Real Madrid en priorité.

Le choix de Luis Enrique

Lundi, au retour de l’entraînement des joueurs revenus du Mondial, l’entraîneur espagnol a chambré son compatriote Fabián Ruiz, tout juste sacré champion du monde avec l’Espagne. Devant le groupe réuni pour une haie d’honneur, il a énuméré son palmarès des deux dernières saisons, glissant que son milieu de terrain ne lui manquait plus que le Ballon d’or, selon des propos relayés par Le10sport.

Le ton employé, entre plaisanterie et sérieux, n’a pas permis de trancher sur ses véritables intentions. Dans un entretien accordé au quotidien espagnol Sport, Luis Enrique a toutefois confirmé considérer que son joueur avait de solides arguments à faire valoir après quatre titres majeurs cumulés entre club et sélection.

Ce choix laisse de côté deux autres noms très évoqués dans l’effectif parisien : Ousmane Dembélé, lauréat du Ballon d’Or 2025, et Khvicha Kvaratskhelia, auteur d’une campagne européenne remarquée.

La hiérarchie de Vitinha

Mardi, à la veille de la Supercoupe d’Europe face à Aston Villa, le milieu portugais a livré sa propre liste en conférence de presse. Pour lui, le trophée doit revenir à un joueur du club parisien, sans trancher clairement entre les prétendants.

Il a cité Kvaratskhelia, auteur d’une grande saison, puis Dembélé et Fabián Ruiz, vainqueur du Mondial. Mbappé n’apparaît qu’en fin d’énumération, aux côtés de Harry Kane, présentés comme de bons joueurs ayant réalisé une belle saison, sans être avancés comme candidats sérieux au sacre.

Un précédent historique favorable aux joueurs sans titre

L’attaquant français a terminé meilleur buteur de l’histoire de la Coupe du monde lors du Mondial nord-américain, disputé sans l’équipe de France en finale. Le règlement du Ballon d’Or valorise fortement les trophées collectifs, mais l’absence de sacre majeur n’a pas toujours empêché un joueur de l’emporter : en 2013, Cristiano Ronaldo avait reçu la distinction sans avoir remporté le moindre titre collectif cette année-là, porté par des statistiques individuelles jugées exceptionnelles.

La liste des trente nommés doit être dévoilée prochainement par France Football, avant la cérémonie prévue le 26 octobre 2026. Fabián Ruiz, Dembélé et Kvaratskhelia y figureront aux côtés d’autres cadres du club, sacré champion d’Europe pour la deuxième année consécutive.