Comment Zidane surpasse Mbappé selon Stéphane Beaud

Le sociologue Stéphane Beaud attribue l’écart de popularité entre Zinédine Zidane et Kylian Mbappé à un seul facteur : la prise de parole politique du second en mai dernier. Cette analyse figure dans une interview accordée à L’Equipe, à l’occasion de la parution de son ouvrage sur Zidane aux éditions La Découverte.

Ce que Mbappé aurait perdu en mai

Beaud situe le point de bascule dans la posture publique de Mbappé plutôt que dans son niveau de jeu. « Il ne fait pas consensus », tranche-t-il à propos de l’attaquant du Real Madrid, estimant que sa sortie politique de mai lui coûte une partie du crédit dont bénéficie Zidane. Dans le cadre actuel, ajoute-t-il, Mbappé n’aurait « pas la même aura que Zidane ». Le niveau sportif des deux joueurs ne serait pourtant pas en cause : selon Beaud, Mbappé reste « quasiment aussi bon que Zidane » sur le terrain.

Un précédent montre la proximité entre les deux hommes malgré cet écart de perception : en 2023, Mbappé avait pris la défense de Zidane après une sortie critique de l’ancien président de la Fédération française de football, Noël Le Graët, qui avait affirmé ne rien avoir à faire de l’ancien numéro 10 des Bleus.

L’héritage 1998 comme socle de popularité

L’ancrage de Zidane dans l’opinion française remonterait à un moment précis : ses deux buts en finale de la Coupe du monde 1998, un match resté marquant pour la société française au-delà du football. Beaud y associe des traits de caractère — travail, respect, humilité — qu’il juge constitutifs de l’image durable de Zidane, plusieurs fois désigné personnalité préférée des Français depuis la fin de sa carrière de joueur.

Vingt ans de matériau pour construire le portrait

L’ouvrage de Beaud repose sur un travail de plusieurs années : entretiens accordés par Zidane depuis ses débuts professionnels, biographies existantes, et témoignage inédit de Guy Lacombe, alors directeur du centre de formation de l’AS Cannes au moment où le jeune Zidane y est recruté en 1987, à quinze ans. Sociologue spécialiste des mouvements sociaux depuis 1990, Beaud retrace dans ce livre le parcours du joueur depuis ses débuts professionnels à Bordeaux, entre 1992 et 1996, jusqu’à sa consécration internationale.

Zidane conserve à ce jour une place singulière dans les sondages de popularité en France, un statut que Mbappé n’a pour l’instant pas atteint selon l’analyse de Beaud, malgré un palmarès sportif qui soutient la comparaison.